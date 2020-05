Cultivons-nous TV, La première plateforme vidéo dédiée aux agriculteurs et à l’alimentation

Édouard Bergeon présente Cultivons-nous.tv Copier

Notre grand Témoin c’est Édouard Bergeon. Le réalisateur du film France Bleu au 2 millions d’entrées « Au nom de la Terre » lance la première plateforme vidéo dédiée à l’agriculture et à l’alimentation… Ça s’appelle Cultivons-nous et on y trouve Les meilleurs documentaires, reportages et programmes courts, sélectionnés chaque mois pour découvrir et cultiver nos connaissances et comprendre le chemin des produits que nous mangeons, du champ à l'assiette.