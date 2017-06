Les Culturales dans la Marne : le salon qui imagine l'agriculture de demain

Sur le site de la Ferme 112 près de Reims, les Culturales proposent mercredi 14 et jeudi 15 juin aux professionnels de découvrir les innovations pour améliorer l'agriculture de demain. 15 000 personnes sont attendues d'ici ce soir dans ce salon consacré aux grandes cultures.

Première fois que les Culturales, dont c'est la 12ème édition, s'installent dans la Marne. Et c'est sur les terres de la Ferme 112 (rebaptisée mercredi "Terrelab"), sur le site l'ancienne basé aérienne 112 à côté de Bétheny, que les stands ont été installés -près de 280 exposants-. Pour présenter semences, matériel agricole, les derniers nés des outils connectés, ou encore les innovations pour améliorer la fertilité des sols ou désherber. Certaines innovations sont présentées dans le cadre des "Rob'Olympiades", sorte de concours de robots réservé aux étudiants.

Ces étudiants de l'école d'ingénieurs de Beauvais ont présenté leur robot. © Radio France - Sophie Constanzer

Parmi les équipes qui y participent, celle de l'école d'ingénieurs UniLaSalle de Beauvais, composée de cinq étudiants et fils d'agriculteurs. Ils ont conçu un prototype de robot capable de désherber seul dès qu'on le place au début des rangs de betteraves. "Il va se positionner à l'aide de palpeurs et donc il va venir lécher les betteraves... et dès qu'il va capter qu'il n'est plus dans le rang, là il va relever l'outil, faire son demi-tour et hop! ainsi de suite...", explique Quentin, l'un des étudiants. Et si le robot est intelligent, il est aussi solide, résistant : "qu'il puisse avoir de l'ombre, du soleil, de la pluie, ça va modifier en aucun cas son fonctionnement...".

Un prototype construit en quelques semaines seulement, et avec des moyens modestes. "On avait pas de budget en soi donc la structure générale c'est des profils à alu, quelques pièces de mécano, une poignée qui vient tout simplement de chez Brico Dépôt", souligne dans un sourire Baptiste, un des 5 membres de l'équipe. Coût de construction estimé du robot désherbeur de l'équipe de l'école d'ingénieurs UniLaSalle : environ 2000 euros. Le robot pourrait bien se distinguer dans les "Rob'Olympiades".

Les recherches sur les variétés de blé : quelle résistance à la sécheresse ?

Les Culturales permettent aussi de montrer les résultats des recherches de l'Institut du végétal. Et en pleine période de sécheresse dans la Marne, il est intéressant de se pencher sur les recherches génétiques menées sur la résistance du blé à la sécheresse. L'Institut du végétal étudie en effet des centaines de variétés de blé, parfois anciennes, venues des quatre coins du monde. "On essaye de les recombiner avec d'autres variétés pour transmettre ce caractère à la descendance... ce qui nous permet d'espérer avoir une variété qui est productive, de bonne qualité et par exemple résistante à la sécheresse...", explique Jean-Paul Bordes, responsable recherche et développement à l'Institut du végétal Arvalis.

L'institut du végétal mène ses recherches sur des variétés de blé venus du monde entier. © Radio France - Sophie Constanzer

Recherches prises en compte par les semenciers qui sélectionnent des variétés. Chaque année, 20 nouvelles variétés de blé sont inscrites au catalogue français, selon un cahier des charges qui prend en compte 23 critères.