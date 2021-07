Cultures inondées en Indre-et-Loire : la FNSEA 37 dénonce "un dysfonctionnement majeur"

Les dégâts ne sont pas encore chiffrés dans les exploitations tourangelles, après les pluies de ces dernières jours qui ont ravagé les cultures. Notamment celles situées le long de la Vienne, dont le niveau est monté de quasiment six mètres ce jeudi.

Il n'y a eu aucune alerte !

Sébastien Prouteau est le président de la FNSEA en Indre-et-Loire. Exploitant à Maillé, lui s'est retrouvé avec 3 à 4 hectares de maïs immergés, situés en bord de Vienne. Il met en cause un _"dysfonctionnement majeur"_. "On a des systèmes d'alerte ou des systèmes de vigilance que l'on appelle Vigicrues, qui nous permettent de voir l'évolution des cours d'eau et des rivières. Et jusqu'à encore mercredi soir, il n'y a eu aucune alerte sur les différents sites de l'État, dont Vigicrues. Il est inimaginable aujourd'hui, avec les moyens de communication qu'on a, qu'on ne puisse pas avoir une information mercredi matin ou mercredi à midi pour dire qu'il y aura une crue. En plus, on a reçu le message d'alerte 24 heures après la crue, c'est un peu fort de café !"

On aurait pu gérer ça en amont

"On ne peut pas retirer les cultures" poursuit-il. "Par contre, _on aurait pu se prémunir des dégâts sur les matériels_, notamment les stations de pompage, d'irrigation, sur la gestion aussi des animaux qui étaient en pâturage au bord des rivières. J'ai des collègues sur le Chinonais qui ont couru après leurs vaches mercredi pour éviter qu'elles se noient dans les parcs. Donc, on aurait pu gérer ça en amont et avoir des situations où on ne mettait pas à la fois les animaux et les cultures en danger".

Des dégâts sur les cultures et les matériels pas encore chiffrés

La FNSEA 37 a lancé une enquête auprès de ses adhérents pour avoir une estimation plus fine des dégâts. Elle devrait être disponible dans le courant de la semaine prochaine.