Jurançon : premier bilan positif pour les vendanges des vignerons indépendants

Les vendanges ne sont pas tout à fait terminées, mais les vignerons dressent un premier bilan des récoltes. La sécheresse et le manque de pluie ont bousculé la qualité du raisin, mais l'excès de précipitations ces dernières semaines aussi.

Christophe Laüt, œnologue à la Maison des Vignerons du Jurançon à Lacommande parle d'une récolte en deux temps. Une première période avant la mi-septembre qui concerne 60% de la récolte, avec une météo chaude et des pluies rares qui ont permis de ramasser un raisin riche en arômes et en sucres. "On était vraiment sur une année atypique, mais on a sorti des choses exceptionnelles", raconte Christophe Laüt.

Depuis la mi-septembre, le discours n'est pas tout à fait le même, d'après le spécialiste. "Pour ce qui vient maintenant, on revient sur un millésime un peu plus classique, avec une qualité un peu moindre, mais qui reste dans la moyenne de ce que l'on faisait ces dernières années."

Le bilan dressé par Christophe Laüt et les vignerons indépendants, que nous avons contactés, reste positif dans l'ensemble, que ce soit du côté des vins moelleux ou des vins secs.

Christophe Laüt parle d'une récolte en deux temps Copier

Des récoltes de plus en plus précoces

Les vendanges ont démarré une quinzaine de jours plus tôt cette année ; la faute à un printemps extrêmement doux. Un phénomène qui n'est pas isolé. D'après une étude de l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique, réalisée en janvier, les vendanges ont lieu en moyenne 18 jours plus tôt qu'il y a 40 ans.