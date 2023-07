La chasse et la pêche interdites dans plusieurs communes près de Bordeaux, après la mort de deux chiens

La chasse, la pêche et la consommation du poisson provenant des cours d'eau et des Jalles est temporairement interdites sur cinq communes au nord-ouest de Bordeaux. Sont concernées Saint-Médard-en-Jalles, Le Haillan, Le Taillan-Médoc, Eysines et Blanquefort. Le préfet de la Gironde, Etienne Guyot, a pris un arrêté ce samedi 8 juillet.

"Cette mesure intervient à la suite de la mort rapide et soudaine de deux chiens après une baignade dans les Jalles bordant le parc de Majolan sur la commune de Blanquefort ce samedi 8 juillet 2023, qui pourrait être liée à la présence de cyanobactéries", explique la préfecture dans un communiqué.

Plusieurs communes de l'agglomération dont Blanquefort ont également pris un arrêté interdisant la baignade jusqu'à nouvel ordre, y compris pour les animaux.

Ces interdictions seront levées dès qu’il sera établi qu’il n’y a plus de risque pour la santé publique.