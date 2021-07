Cynobactéries dans le Lez : la Ville de Castelnau appelle à la vigilance

La Ville de Castelnau-le-Lez appelle promeneurs et pêcheurs à la vigilance face au risque de développement des cyanobactéries dans le Lez. Les cyanobactéries sont des êtres vivants microscopiques présentant les caractéristiques des bactéries. Le phénomène identique s'était déjà produit l'été dernier.

Les cynobactéries, qu'est ce que c'est ?

Il existe un grand nombre d’espèces de cyanobactéries. Elles peuvent produire de nombreuses molécules, dont certaines très utiles (antibiotiques, antiviraux, antitumoraux …) et d’autres néfastes comme des toxines (ou cyanotoxines). On les rencontre dans tous les milieux naturels. Elles peuvent être dans l’eau (cyanobactéries planctoniques) ou accrochées aux rochers, aux végétaux (cyanobactéries benthiques). Ces dernières sont problématiques sur le bassin du Lez. Lorsqu’elles sont présentes en grand nombre, elles sécrètent des toxines qui envahissent l'espace. Les cyanobactéries qui se développent dans les rivières peuvent être à l’origine, d’intoxications. Ce phénomène peut présenter un risque sanitaire. Pour l’éviter, il est important de connaître les symptômes d’une intoxication et les précautions à prendre.

Que faire en cas d'intoxication ?

L'importance des troubles varie en fonction du type de toxines présentes et de leurs concentrations. En cas de forte prolifération, éviter le contact avec l’eau. En cas d’intoxication, les symptômes suivants peuvent apparaître : tremblements, fièvre, douleurs abdominales, douleurs musculaires, nausées, vomissements. En cas de symptômes, consultez un médecin ou contactez les services d’urgences (112). Cela vaut également pour les animaux de compagnie. Les chiens sont attirés par le goût des cyanobactéries.

En cas de doute, emmenez en urgence l’animal chez un vétérinaire. N’hésitez pas à signaler tout problème de santé en lien avec l’eau ou toute découverte d’un animal mort au bord de l’eau à la Police municipale de Castelnau-le-Lez au 0.8000.34.170.