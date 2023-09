À Saint-Pierre-des-Nids, ça sent les roses de Damas, cultivées par un couple passionné par les plantes

Cyril est tombé amoureux de la rose de Damas grâce à son grand-père. Celui-ci en cultivait et a même créé de multiples variétés pour sa femme. La rose de Damas se distingue par son parfum. Elle a été ramenée par Aliénor d’Aquitaine en 1254 depuis la Syrie.

Cyril et Florence distillent la rose. « On cueille la rose, on la met entre 24 et 48h en chambre froide pour exhausser les arômes et les odeurs ».

Ensuite, les pétales de fleurs sont distillés dans l’eau, ce qui s’apparente à un gros bain-marie. La distillation dure 6 à 7 heures, c’est un temps plus long qu’une distillation classique qui dure 2h30. Pour faire un litre il faut 2 à 3 kilos de roses et pour produire un 1 litre d’huile essentielle il faut 5 tonnes de roses.

La rose de Damas a de multiples vertus, c’est un excellant antirides, elle est nourrissante et hydrate la peau. De plus, elle aide à passer les troubles intestinaux.

Cyril Varone est un véritable passionné de la nature. Il aime avant tout le calme et sentir la vie des fleurs et des animaux. « Il y a les oiseaux qui nous entourent, les insectes et même les plantes. »

« On parle pas mal avec nos plantes. On leur dit souvent qu’elles sont belles et que l’on va les cueillir. »

Au-delà de la rose de Damas, Cyril et Florence Varone cultivent une centaine de variété de plantes aromatiques et médicinales tel que le romarin, la guimauve et la verveine.