D'Auguste à Benjamin, cinq générations d'agriculteurs chez les Chamoy

Chez les Chamoy, on est agriculteurs depuis 1890. L'histoire commence avec Auguste Roussel, à la tête de l'exploitation jusqu'à son décès en 1916. Trois ans plus tard, c'est son fils René qui reprend la ferme jusqu'en 1950. René n'a eu qu'une fille Huguette qui lui succède jusqu'en 1979 avec son mari Robert, premier Chamoy, avant la transmission à Didier jusqu'en 2010. Depuis, le patron, c'est Benjamin Chamoy, qui témoigne dans le documentaire "Nous Paysans", diffusé le 23 février prochain sur France 2, en partenariat avec France Bleu et Ouest France. Déjà cinq générations de paysans, un héritage parfois lourd à porter : "Ça met une pression de réussite mais ça reste une fierté, les anciennes générations se se battues sur la ferme pour la garder" estime Benjamin Chamoy.

J'ai toujours voulu faire ça, j'ai baigné dans la ferme depuis tout petit, je conduisais un tracteur avant de marcher - Benjamin Chamoy

Reprendre l'exploitation, presque une évidence pour son père, Didier : "Vous savez, on n'a pas trop eu le choix, je n'avais qu'une sœur" confie-t-il.

Dès que j'étais petit, j'étais prévu pour reprendre la ferme. Si à vingt ans, j'avais dit non à mes parents, ça aurait posé beaucoup de problèmes familiaux. - Didier Chamoy

Une ligne initiée par Auguste Roussel, l'arrière-arrière-grand-père de Benjamin Chamoy © Radio France - Laurent Philippot

Depuis le tournage du documentaire par France 2, la stèle d'Auguste Roussel, enterré au cimetière de Romilly-la-Puthenaye, se trouve sur l'exploitation familiale.

La stèle de l'arrière-grand-père de Benjamin, Auguste Roussel, se trouve désormais aux milieux des siens © Radio France - Laurent Philippot

Y aura-t-il une sixième génération de Chamoy pour exploiter la ferme familiale ? Trop tôt pour le dire encore, les enfants de Benjamin, une fille et un garçon, ont respectivement neuf et sept ans. "Si j'ai un petit-fils qui me dit qu'il veut être ingénieur dans l'aéronautique, on ne va pas l'empêcher de faire sa vie" précise Didier Chamoy, qui aimerait tout de même que la propriété reste dans la famille, quitte à confier exploitation à une tierce personne. Le père, malgré la retraite, porte toujours un regard attentif et critique sur le travail de son fils : "Il n'a plus la même mentalité que moi pour le travail. Lui, le travail, ça doit être mécanique".

La révolution de la mécanisation

A l'époque de ses grands-parents , "il y avait toujours un ou deux ouvriers à la ferme, des gars qui n'étaient pas payés cher, cinq francs, dix francs par jour" se souvient Didier. Un ouvrier était présent quasiment à l'année pour entretenir les kilomètres de haies, "maintenant les haies, on a la chance d'avoir une machine pour les faire". Didier se rappelle de ses grands-parents qui se levaient à cinq heures du matin pour nourrir les chevaux ou des années du temps de son père où "on débarquait quasiment les betteraves à la brouette" et a bien constaté l'évolution du métier : "Il n'y a plus d'ouvriers, il n'y a plus que des machines" constate Didier Chamoy, le père de Benjamin. "Quelqu'un qui conduit une machine, il fait dix fois plus de travail qu'un ouvrier avant" poursuit celui qui se souvient encore de l'arrivée du premier tracteur à la ferme en 1952 - un Massey Ferguson de 25 chevaux que Didier a appris à conduire à l'âge de six ans - à la suite d'un accident de cheval de son père qui l'a obligé à rester quasiment un an sans travailler.

Avant, un type qui avait trois chevaux et une charrue faisait un demi-hectare par jour, maintenant un garçon fait dix à vingt hectares dans la journée, c'est formidable - Didier Chamoy

Cette mécanisation a souvent été une réponse pour s'adapter "car depuis les années 50, beaucoup de gens ont quitté l'agriculture" confie Didier. En 1946, les agriculteurs représentaient 79% de la population active. Il y a désormais quatre fois moins d'agriculteurs qu'en 1980 en France, 4% de la population active. Du temps du grand-père de Benjamin Chamoy, il y avait jusqu'à vingt-deux personnes pour la moisson à la ferme, du personnel remplacé peu à peu par les machines : "On a des machines beaucoup plus performantes, on récolte beaucoup plus vite, une moissonneuse-batteuse fait des dizaines d'hectares par jour" explique Benjamin "alors qu'à vingt personnes, ils faisaient deux hectares par jour".

Dans l'exploitation de Benjamin, les machines agricoles ont bonne place. L'agriculteur fait également de la prestation de services avec ses engins © Radio France - Laurent Philippot

Il y a désormais sept ou huit tracteurs sur l'exploitation, des engins de levages, des moissonneuses, une mécanisation nécessaire, notamment pour les grandes cultures, mais qui ne peut être appliquée partout comme dans l'élevage ou le maraichage : "J'ai donné à manger aux animaux à la main pendant vingt ans, j'ai eu une machine pour les nourrir en 2000" se souvient Didier, une machine acquise en raison de la polyarthrite rhumatoïde développée par l'ancien agriculteur, "Il y a des moments, je tenais la fourche entre le coude et l'épaule, c'était tellement plus pratique d'appuyer sur un truc" sourit-il. Pour autant aujourd'hui, le travail à la ferme n'est pas plus facile, il a totalement changé.

Quarante vaches de race charolaise et deux taureaux sur l'exploitation de Benjamin Chamoy © Radio France - Laurent Philippot

Un métier moins physique mais plus fatigant moralement

Pendant cinq ans, Benjamin Chamoy a mené une double vie : mécanicien agricole le jour à Conches-en-Ouche et exploitant agricole la nuit. Depuis 2015, il est à temps plein sur la ferme. Par rapport à ceux qui l'ont précédé, "c'est le même travail, on travaille la terre, le but du jeu est de nourrir la population mais on n'a plus les mêmes techniques" avance-t-il.

Avec le matériel, on a beaucoup moins de fatigue physique, on est juste là pour le piloter - Bejamin Chamoy

Benjamin regrette une "multiplication de la fatigue morale" car "on a plus de contraintes sanitaires, de contraintes administratives".

"Le métier est dur et n'attire plus grand monde" constate Benjamin Chamoy

On ose alors la question, est-ce qu'un agriculteur heureux, ça existe ? "À la retraite" répond Benjamin, dans un grand éclat de rire.