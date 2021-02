À Samonac, l'optimiste viticulteur Damien Labiche "croit encore" en son métier

Alors que le Salon de l'Agriculture est annulé cette année à cause du Covid-19, France Bleu Gironde vous propose une journée spéciale "Générations agriculteur" ce mercredi, pour rencontrer ceux qui font vivre notre terroir. C'est le cas de Damien Labiche, viticulteur à Samonac et éternel optimiste.

"Quand on est vigneron, on est habitué à se prendre des baffes et à aller de l'avant tout le temps". S'il a perdu 20% de chiffre d'affaires depuis le début de la crise sanitaire, Damien Labiche refuse de se laisser abattre. Ce viticulteur installé à Samonac, au sud de Blaye, s'est même relevé les manches pour sortir une petite nouveauté de sa cave en décembre 2020 : "Un vin pétillant, vendu en bouteille de 75 et 33 centilitres de bière."

Il faut dire que depuis 2010 et son installation au Château Tour Birol avec son épouse Anaïs, Damien Labiche a connu d'autres difficultés. En particulier la grêle de 2018 : "On a perdu 60% de notre exploitation", explique-t-il. Et ses vignes ne s'en sont pas complètement remises. "J'ai le droit de produire 54 hecto hectares par an. En 2019, je n'en ai sorti que 25 et l'année dernière, que 40", énumère Damien Labiche. Il espère pouvoir retrouver une production normale cette année.

Viticulteur, un métier à "réinventer"

S'il est convaincu que sa profession va se relever des difficultés qu'elle rencontre (la crise sanitaire, les récentes inondations, la taxe Trump et la grêle ...), Damien Labiche estime cependant qu'elle doit se "réinventer". Pour ce fils de vigneron, cela passe par "le e-commerce, les réseaux sociaux, essayer de faire parler plus de nous ... Attirer aussi davantage de monde sur nos exploitations. Le cadre est assez joli : on ne voit pas un poteau téléphonique, pas un poteau électrique ... Mon souhait c'est vraiment de faire venir le monde chez moi", sur ses 45 hectares de vignes en appellation Côtes de Bourg, "pour faire déguster mes produits." Sans oublier de se diriger "vers une agriculture biologique." Damien Labiche a d'ailleurs lancé un plan sur cinq ans pour convertir ses vignes en bio.

Le viticulteur girondin a en tout cas un message à faire passer : si "en ce moment, on fait tous le dos rond, on courbe l'échine et on attend que l'orage passe", Damien Labiche assure que lui et ses collègues sont "loin d'être abattus. Il faut qu'on y arrive ... Et il n'y a pas de pays sans paysans !", conclut-il.