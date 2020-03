Dangers des nitrites dans la charcuterie : qu'en disent les professionnels du secteur ?

Ce sont eux qui donnent une couleur rosée à votre jambon et prolongent sa durée de conservation : les sels nitrités sont pourtant accusés de favoriser les cancers colorectaux. La charcuterie, classée comme cancérigène par l'Organisation Mondiale de la Santé, peut-elle s'en passer ? C'est à cette question qu'une mission d'information à l'Assemblée Nationale tente de répondre depuis hier. Trois députés reçoivent les industriels pendant plusieurs jours.

Des exigences sanitaires ?

Pour les industriels, pas question de supprimer du jour au lendemain tous les sels nitrités : "les nitrites sont des conservateurs recommandés par les agences sanitaires afin de limiter les risques microbiologiques, notamment le botulisme, explique Fabien Castanier, directeur général de la Fédération des Industriels Charcutiers Traiteurs (FICT). Ils sont même obligatoires dans certains pays."

Aujourd'hui, on n'a pas d'étude démontrant l'aspect cancérigène des nitrites aux doses auxquelles on les utilise.

"Aujourd'hui on a d'autres moyens de conservation, relativise Claude Ravalec, président de l'association Charcuterie Gourmande dans le Finistère. C'est _surtout pour la fabrication artisanale_, on n'a pas besoin de conserver nos produits aussi longtemps que les industriels."

Une attente sociétale

"Les consommateurs attendent des produits avec moins d'additifs, reconnait Fabien Castanier. Il y a déjà eu une démarche collective de diminution des seuils maximaux de nitrites de 20% par rapport à la réglementation européenne depuis 2016." La FICT a par ailleurs soumis à la Direction Générale de la Consommation (CGDDRF) une proposition de nouvelle baisse.

Certaines entreprises proposent aussi aujourd'hui certains produits sans nitrites. "Les solutions qui existent nécessitent de longs travaux de recherches et développement, avec de gros travaux de vérification pour vérifier qu'il n'y a aucun risque sanitaire pour les consommateurs", précise Fabien Castanier. Les entreprises ne se lancent d'ailleurs pas dans le zéro nitrites pour l'ensemble de leur gamme.

Les produits de substitution se développent. "On arrive aujourd'hui à maîtriser le taux de nitrites, jusqu'à en utiliser quatre fois moins que d'ordinaire, ajoute Claude Ravalec. _Les prérogatives sont de 120mg de nitrites par kilo. Avec ce genre de produits, on est à 40mg._"

Changer les habitudes de consommation

Parmi les charcutiers artisanaux, _"on utilise les nitrites beaucoup pour la couleur aujourd'hui, estime Claude Ravalec. Si on n'en utilise plus du tout, on a de la viande grise : c'est ce qu'on fait pour le pâté, avec des ajouts de colorants naturels, mais la difficulté c'est le jambon. Les clients ont besoin de cette couleur rosée, il faut sans certainement modifier les habitudes."_

"L'utilisation des nitrites a un effet secondaire sur la couleur à très faible dose, ce n'est pas que pour ça qu'on les utilise dans le secteur industriel. _L'enjeu est sanitaire, l'attente première des consommateurs est la sécurité des produits_", insiste Fabien Castanier.