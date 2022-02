Dans cette petite commune manchoise, le succès du seul camembert AOP fermier du département

L’Appellation d’origine protégée (AOP) désigne un produit dont toutes les étapes de production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique, qui donne ses caractéristiques au produit. C’est un signe européen qui protège le nom du produit dans toute l’Union européenne. Et c'est un gage de qualité auprès des consommateurs. Voilà pourquoi David et Laurent Cahorel, deux frères, se sont lancés le défi du camembert AOP. Le seul du département fabriqué à ce jour dans cette ferme du "Bienheureux" qui compte 150 vaches normandes.

Un cahier des charges très strict

David et Laurent Cahorel produisent du lait, du beurre, de la crème et donc depuis quelques mois du camembert fermier AOP mais pour cela il a fallu respecter un cahier des charges très strict précise David : " le camembert est certainement le fromage le plus compliqué technologiquement au monde puisqu'il s'agit d'un croisement entre du lactique et du pressurisé. C'est bien un fromage de normands ! Tout réside dans l'équilibre de ce fromage. La boite obligatoire est forcément en bois et tout doit être respecté le diamètre, le poids, la hauteur…Après l'étiquette nous on a choisi quelque chose de simple et épuré pour que les consommateurs nous repèrent dans les étals. Du coup on est sur une couleur bleu qui change du rouge traditionnel et avec le Mont-Saint-Michel dessus."

Un camembert qui ne coule pas et ne pue pas

Il aura fallu un an de travaux et 700 000 euros d'investissements. Mais pour David Cahorel cette diversification est aujourd'hui nécessaire pour ne pas dépendre que du lait, le valoriser et surtout mieux vivre : "beaucoup de producteurs aujourd'hui jettent l'éponge car ils manquent de reconnaissance, le métier est tellement difficile et les prix ne couvrant pas les charges nous on voulait sortir de cette spirale. Nous on a fait le choix de la transformation pour redonner du goût à notre métier." On peut trouver ce camembert dans toutes les fromageries ou épiceries manchoises et le "Bienheureux est un camembert doux qui quand il est affiné a quand même de la puissance mais c'est pas el camembert qui va puer dans le fond du frigo et couler sur le plateau à fromage." Quant à son nom le "Bienheureux" il vient d'Auguste Chapdelaine "un prêtre béatifié né il a 150 ans sur la ferme".

Une des vaches de David et Laurent Cahorel représentera la race normande au salon de l'agriculture à paris du 26 février au 6 mars. - https://www.facebook.com/Fermedubienheureux/

Ce lundi des élus régionaux ont donc visité hier la ferme du "Bienheureux" à Sartilly-Baie-Bocage dans le sud du département. Une des vaches de David et Laurent Cahorel représentera la race normande au salon de l'agriculture à Paris du 26 février au 6 mars.