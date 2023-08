Dans l'attente des vendanges, à Marsannay-la-Côte

En 2022, à Marsannay-la-Côte, sur les 17 hectares du Domaine Collotte , les vendanges démarraient le 5 septembre, après un été caniculaire. Pour 2023, après un été globalement plus frais en Côte-d'Or, elles sont prévues autour du 15 septembre. À la mi-août, les grains de pinot noir ont déjà une belle teinte foncée, d'un bleu sombre presque violet. "Aucune trace de pourriture, on a un bel état sanitaire, des raisins très teintés, on est très contents". Isabelle Collotte, qui gère le domaine familial, peut avoir le sourire : tous les voyants sont au vert à trois semaines de vendanger. "Du soulagement", mais elle reste prudente. "Rien n'est joué, c'est un métier de terre, d'extérieur". Chaque domaine a ses traumatismes : dans le sien, cette année où la grêle est tombée... la veille du début des vendanges.

"La vigne est surprenante, elle s'acclimate très bien"

Ces derniers mois, avec la météo, les vignes sont passées par tous les états. Un printemps très humide. Ensuite, peu de pluie, un temps très sec, de grosses chaleurs. Fin juillet, début août, il a fait frais et pluvieux. Parfois même très orageux. Puis vient le retour de la canicule . Heureusement, ces aléas sont semblent sans conséquences. "La vigne est très surprenante là-dessus, elle s'acclimate très bien, raconte Isabelle Collotte, on a souvent peur et on a de très belles surprises".

Encore mieux, l'enchaînement n'est pas si défavorable : "Après une période de sécheresse, on a eu de l'eau, ce qui a pu arroser la vigne et la faire repartir, ça lui a fait du bien, pour mettre en réserve et permettre une belle maturité des raisins". Quelle serait la météo idéale pour Isabelle Collotte d'ici les vendanges ? "Beau mais pas trop chaud ! Ensoleillé, entre 25 et 30 degrés, mais pas trop, plus il va faire chaud, plus la vigne va puiser dans ses réserves".

En plus de la météo, l'autre crainte tous les vignerons, c'est la maladie. "Fraîcheur et humidité, il y a un risque, analyse Isabelle Collotte. Mildiou ou oïdium , deux champignons qui peuvent faire des dégâts sur la végétation et sur les raisin". Le risque semble écarté. "Là, c'est fini. On pourrait avoir quelques attaques sur les feuilles, mais le plus gros est passé". Elle doit tout de même veiller sur l'apparition de la pourriture grise - le botrytis. Mais de ce côté-là aussi, rien à signaler : "Les grumes se tiennent bien, on n'a pas eu de grêle, ce qui peut ouvrir une plaie sur les raisins, sortir du sucre et laisser la pourriture s'installer".

Un programme chargé d'ici les vendanges

Que fait cette vigneronne en attendant le 15 septembre, et le coup d'envoi des vendanges ? À part pour ôter quelques herbes entre les rangées, dans la vigne, le plus gros est achevé. "On a fait de la vendange en vert (dégarnir un pied de vigne, en enlevant des grappes, ndlr), on en avait besoin pour permettre d'espacer les raisins et éviter la pourriture, et pour que la récolte soit constante". Isabelle Collotte veut "éviter de trop embêter" les raisins avant la récolte, "pour éviter les foyers de pourriture. On ne les touche plus trop !".

À la cave, les tâches ne manquent pas. Préparer le matériel pour les vendanges, rangé "à la poussière" depuis l'année dernière. Le nettoyer, le désinfecter. "C'est aussi préparer la mise en bouteille des millésimes précédents, il faut se faire un peu de place", sourit Isabelle Collotte. "On travaille le millésime 2023, mais il ne faut pas oublier le 2022 qui est en tonneau, et le 2021 qui est en bouteille. Il reste d'autres choses à faire à côté", développe-t-elle, avant de conclure avec un adage maison : "Quand on a n'a pas de boulot aux vignes, on a souvent du boulot à la cave".

Il lui faut également embaucher une trentaine de vendangeurs. Un recrutement de moins en moins aisé. "Plus les années passent, plus c'est compliqué, regrette-t-elle. On avait beaucoup d'appels avant, des gens qui, spontanément, voulaient faire les vendanges. Maintenant, il faut plus aller les chercher".

Isabelle Collotte, dans ses vignes © Radio France - Adrien Beria