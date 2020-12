Dans l'Hérault, le recensement agricole est lancé jusqu'en avril 2021

Depuis le 1er octobre 2020 et jusqu'au 30 avril 2021, les agriculteurs héraultais doivent se recenser. Tous les secteurs sont concernés : des grandes cultures à l'élevage en passant par le maraîchage et la viticulture. Obligatoire, le recensement vise à dresser un état des lieux de l'activité agricole.

Pour la première fois, une partie des données sera collectée en ligne. La majorité des chefs d'exploitation devraient recevoir un mail, renvoyant vers un formulaire numérique sécurisé. Via les questions, les professionnels sont amenés à décrire leur activité. Certains d'entre eux, tirés au sort, auront également la visite d'un enquêteur.

Cartographier l'activité agricole

Les agriculteurs sont invités à détailler leur manière de travailler. Dans quel secteur exercent-ils ? Quelles sont les caractéristiques de leur exploitation? Comment écoulent-ils leur production ?

Cette enquête permettra par exemple de connaître le poids de la viticulture dans notre département et de mesurer la féminisation de la profession. Selon des chiffres de la Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, l'Hérault était la championne de la viticulture en Occitanie, en 2018. On comptait 4.400 chefs d'exploitation viticole, contre 3.163 dans l'Aude et 2.467 dans le Gard. 27% des viticulteurs étaient des viticultrices.

Orienter les politiques publiques

Le recensement permettra aussi d'évaluer le poids du bio ou de l'agriculture raisonnée, en hausse de 16% entre 2017 et 2018, selon ces mêmes chiffres. Les nouvelles données pourront aussi renseigner sur le mode de commercialisation des agriculteurs, notamment sur les circuits courts, dont on parle tant depuis la crise sanitaire. Des questions seront posées sur le mode d'irrigation des cultures pour anticiper d'éventuelles pénuries d'eau. Enfin ce recensement permettra de définir les politiques d'aides publiques pour les agriculteurs.

Les données sont confidentielles. Les premiers résultats devraient être connus à la fin de l'année 2021.

