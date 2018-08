Dans l'Hérault, les agriculteurs peuvent prendre des congés grâce au service de remplacement

Par Harmony Bouvier, France Bleu Hérault

En cette période d'été, il est difficile pour certains de décrocher de leur travail, surtout quand on est en activité 365 jours par an, comme les agriculteurs. Depuis une dizaine d’années, le service de remplacement de l’Hérault leur propose de prendre 14 jours de congés par an.