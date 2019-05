Dans l'Hérault, les rafales de vent posent des problèmes aux arboriculteurs

Mudaison, France

Dans l'Hérault, sur la période actuelle, ça n'avait pas soufflé si fort depuis 70 ans. Et les bourrasques font souffrir les arbres fruitiers. Robert Cecchetti possède 70 hectares de pommiers et les fruits ont du mal à s'y développer. Premier problème : le vent ralentit leur croissance. "Le vent assèche l'air donc le végétal a des besoins supérieurs en eau. Mais même si on rajoute plus d'eau, ça ne sert à rien". En effet les stomates des feuilles, qui permettent l'absorption de l'eau, se referment. "C'est la réaction de l'arbre lorsqu'il y a un stress".

Égratignures et cicatrices

Deuxième soucis : certaines pommes sont abîmées, ont des égratignures, à cause du frottement avec les branches et les feuilles. "Normalement, le fruit a une petite pellicule de protection et on voit que cette pellicule est complètement partie, dit Robert en montrant un fruit. La feuille va frotter et faire une marque sur le fruit. Ensuite, ça fait une cicatrice et en grossissant, le fruit se déforme car la cicatrice ne grossit pas."

Les pommes ont des cicatrices à cause du frottement avec les feuilles. © Radio France - Valentin Jamin

Cela entraîne des pertes financières car les pommes abîmées ne seront pas vendues en frais mais en compote ou en jus. Mais cela ne se reproduira pas l'an prochain : Robert a prévu de planter des haies autour de sa pommeraie pour se protéger du vent.