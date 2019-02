Dans l'Indre, des speed datings entre des producteurs et des chefs cuisiniers

L'association Cagette et Fourchette organisait ce mercredi à Saint-Gaultier au collège Jean Moulin dans l’Indre, une grande journée de rencontre entre les producteurs de la région et des cuisiniers des cantines alentours.

Des navets, des choux, des carottes, une grande partie des légumes sont bios dans la cuisine de Thierry. C'est lui le chef cuisto du collège Jean Moulin de Saint-Gaultier : "C’est pour le goût principalement et le plaisir de travailler un produit frais. On prépare 200 repas ici mais on arrive à préparer des menus avec du bio."

Des speed datings organisés par l'association Cagette et Fourchette. © Radio France - Victor Vasseur

Pendant des dégustations de fromage, de viande, de jus de pommes, Thierry a pu rencontrer des producteurs de la région, comme Laurent, originaire de Vandoeuvres. Il vend 150 kg de carotte aux cantines du département : "Mes carottes ont du goût, c’est différent. Le but, c’est d’avoir le moins de gaspillage. Et que les enfants repartent sans avoir faim."

20% de produits bios dans les cantines en 2022

L'un des objectifs de l'association Cagette et Fourchette, c'est de pousser les cantines à acheter des produits frais et locaux. Philippe est agriculteur à Neuillay-les-Bois. Ce qu'il regrette, c'est le manque de commande des cantines scolaires : "On n’est pas plus chère que la grande distribution. Mais on ne peut rivaliser avec les produits qui viennent hors de l’Union Européenne."

D'ici trois ans, toutes les cantines devront composer leur menu avec au moins 20% de produits bios.