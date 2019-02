Dans l’Indre, une trentaine d’agriculteurs sont aussi pompiers volontaires

Etre pompier volontaire et agriculteur, c'est possible. Dans l'Indre, ils sont une trentaine, et cela devrait augmenter, grâce à une convention signée ce mardi entre le SDIS 36 et le service de remplacement de l'Indre. Les pompiers volontaires pourront être remplacés quand ils partent en formation.

Ces six pompiers volontaires sont également agriculteurs et éleveurs.

Quitter sa ferme en urgence, enfiler son uniforme et rejoindre sa caserne. Voici ce qui arrive plusieurs fois par semaine pour Christian, 60 ans et éleveur de vache : "Le week-end dernier, j’étais en train de soigner mes animaux, j’ai arrêté le tracteur et je suis parti."

Quand les agriculteurs partent suivre une formation de secourisme, parfois, il n'y a plus personne pour gérer l'exploitation. C'est pour cette raison que les pompiers de l'Indre vont prendre en charge les journées de remplacement. Un soulagement reconnaît Johannes, il est chef de centre à Clion : "C’est surtout une charge financière. On était remplacé car on aime être pompier. On ne comptait pas. C’est logique qu’il y ait ce retour."

133 euros de remboursé

C'est logique, "c'est surtout très pratique" assure Arnaud Labesse, agriculteur à Chassignolles et président du service de remplacement : "cela permet de partir de leur exploitation. Aujourd’hui, un agriculteur ou un éleveur qui a des contraintes quotidiennes avec ses animaux, s’il doit partir trois jours dans le sud de la France pour une formation, il ne peut concrètement pas le faire."

Un remplacement d'une journée pour un agriculteur coûte 133 euros. Il est à présent pris en charge par les pompiers de l'Indre.

Et grâce à la convention, Christian, le chef de centre de Faverolles, compte attirer chez les pompiers deux jeunes agriculteurs de son village.