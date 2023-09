Dans l'Oise, un maraîcher bio dénonce des vols de légumes de plus en plus fréquents sur sa parcelle

Dans le champs de cet agriculteur bio de l'Oise, courgettes, carottes et potimarrons disparaissent. Pas de mystère pour Clément Leturcq, il a déjà surpris des personnes en train de voler sur sa parcelle. "Tous les ans, on a des cas de vols, mais cette année, il y en a quand même plus que d'habitude", s'inquiète le maraîcher alors que la période des récoltes approche.

Des voleurs ont tenté de cueillir des carottes sans les outils adéquats. © Radio France - Lou Momège

À peine parcourt-il 10 mètres dans son champs qu'il remarque des carottes encore enterrées mais dont les fanes ont été arrachées. "C'est une tentative, les gens ont dû tirer dessus mais ce n'est pas venu, observe l'agriculteur. Il y en a d'autres qui sont équipés, ils viennent avec des fourches, des bêches etc. Ils prennent sur 10 mètres et ainsi de suite avec tous les légumes."

"Ce n'est pas le moment de faire du vol"

Sur sa parcelle de 10 hectares, au bord d'une départementale traversant Thieux, Clément Leturcq a constaté que les vols sont plus fréquents, et ont commencé plus tôt cette année. "On sait très bien que la vie coûte beaucoup plus chère en ce moment, reconnaît l'agriculteur. On se doutait qu'on aurait plus de vols que d'habitude." Ces pertes commencent à le préoccuper : il estime le préjudice entre 500 et 1.000 euros. "Financièrement, je suis comme tout le monde. J'essaye de vivre et ce moment surtout de survivre, alerte-t-il. Ce n'est pas le moment de faire du vol",

L'agriculture biologique se porte mal : à cause de l'inflation, les consommateurs se montrent plus frileux pour acheter des produits organiques, réputés plus chers. Clément Leturcq affirme que depuis trois ans le secteur traverse une importante crise. Aujourd'hui les produits issus de l'agriculture biologique ne représentent que 6 % de l'alimentation des Français, un chiffre en baisse quasi constante depuis 2020.

Plusieurs agriculteurs touchés

Au début du mois, alors qu'il a surpris un automobiliste en train de le voler, le maraîcher porté plainte contre X à la gendarmerie. Depuis, les forces de l'ordre font régulièrement des rondes autour de sa parcelle. "C'est très stressant comme situation, quand vous savez que vous êtes volés et que vous n'êtes pas sur place, avoue Clément Leturcq. Je ne vais pas mettre un mur de Berlin pour qu'on ne me vole pas mes légumes. Je pense que c'est plutôt au gens de faire acte de civisme."

Clément Leturcq assure qu'il n'est pas le seul agriculteur à subir des vols. Autour de sa parcelle, une dizaine d'autres exploitants en sont également victimes selon lui.