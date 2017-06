Dans l'Yonne, attention au risque d'incendie lors des moissons

En raison de la sécheresse qui sévit depuis plusieurs semaines sur le département, les moissons ont commencé très tôt cette année. Mais avec des températures caniculaires et des plantes particulièrement sèches, le risque d'incendie est accru.

Il y a deux ans, fin juin, le nord de l'Yonne avait été fortement touché par des feux de cultures. Les agriculteurs sont donc particulièrement vigilants cette année. Frédéric Troué vient de débuter sa moisson à Cornant dans le Sénonais, et il sait que le moindre choc de la moissonneuse avec un caillou peut déclencher un incendie : "vous n'avez pas le temps de descendre de la machine et de taper du pied pour l'éteindre", redoute-t-il. "Il vaut mieux dès qu'on voit le départ de feu partir avec la moissonneuse pour ne pas qu'elle brûle, sauver le matériel, et puis appeler le 18."

En pleine journée, on peut peut-être relever légèrement la coupe de la moissonneuse pour qu'elle frotte moins au sol" Frédéric Troué, agriculteur à Cornant dans le Sénonais

Avec des cultures très sèches et des températures extrêmes, le feu se répand très vite. Frédéric Troué, aussi pompier volontaire, était d'ailleurs intervenu il y a deux ans lors des nombreux feux de culture : "si aujourd'hui sur mon téléphone l'alerte sonne, je quitte le champ et j'y vais tout de suite." En 2015, 730 hectares de cultures et de chaumes étaient partis en fumée en seulement deux semaines.

Une récolte qui s'annonce mauvaise

La récolte 2017 de céréales ne s'annonce pas très bonne dans l'Yonne, les rendements devraient être moyens. La qualité des grains sera aussi probablement réduite à cause de la sécheresse.