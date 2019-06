Dans l'Yonne, en ce moment, on relève les vignes

Irancy, France

Le relevage, en viticulture, consiste à redresser les rameaux de l'année, et à les maintenir à la verticale, le plus souvent sur un système de palissage.

Cette opération est réalisée pendant la croissance de la vigne, afin de favoriser l'étalement du feuillage et l’aération des grappes.

Thierry Richoux (Irancy): Ça diminue le risque d'apparition de certaines maladies

Et c'est une opération indispensable explique Thierry Richoux, viticulteur à Irancy."Cela diminue les risques d'apparition de certaines maladies. Le relevage c'est aussi utile en prévision des vendanges. Sinon c'est galère pour aller chercher les raisins qui sont emmêlés. Et en plus c'est un travail qui est très important pour la taille de l'année prochaine."

Lou : Au début c'est difficile pour nous qui sommes étudiants

Et pour effectuer le relevage de la vigne, le Domaine Richoux à du faire appel à une dizaine d'habitués, d'étudiants ou d'anciens vendangeurs. Lou, 20 ans, avoue qu'au début surtout, c'est fatiguant."On est toute la journée dehors, c'est pas évident pour nous qui sommes étudiants. Huit heures debout , le dos courbé c'est fatiguant mais on s'y fait. "

Le relevage des vignes, une opération qu'il faudra renouveler à plusieurs reprises ces prochaines semaines. A Irancy , on s'attend , si tout se passe bien, à une récolte aussi bonne que l'année dernière en quantité. Les vendanges devraient débuter mi-septembre.