7 salariés en CDI, 70 intérimaires au long de l'année : voilà le contingent du service de remplacement, qui s'occupe de trouver des gérants d'exploitation pour remplacer les agriculteurs en congés. Sauf que ce nombre est bien inférieur à la demande. Résultat : Benoit Charlot, agriculteur à Rugny, dans le Tonnerrois, a bien failli ne pas partir en vacances cette semaine.

S'il a été remplacé au dernier moment, tout le monde n'a pas cette chance. Les rares personnels disponibles sont pris d'assaut, comme Benoît Doublier, rencontré dans une exploitation de Bussy-en-Othe. "Je travaille sur deux exploitations en ce moment. Le matin et le soir, je vais traire, et en journée, je pars sur une exploitation céréalière. Je fais un peu de tout."

"Je n'ai jamais vu ça !"

Mais le service de remplacement manque d'effectifs, déplore Anne Antoine, sa responsable. "On a de plus en plus de difficultés à trouver des salariés. Je n'ai jamais vu ça ! Avoir autant de demandes non honorées en été... Il y a bien une dizaine de missions de remplacement qui n'ont pas été honorées, et l'été n'est pas fini."

Ces missions peuvent intéresser de jeunes agriculteurs avant de s'installer, ou des exploitants qui cherchent un complément de revenu.