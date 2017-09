Dans l'Yonne le brame du cerf résonne dans le Parc Naturel du Boutissaint

Chaque année en septembre débute la saison du brame du cerf, qui correspond à la période de reproduction. Le Parc de Boutissaint à Treigny possède une soixantaine de cerfs. Et tous les samedis du mois, une soirée brame est proposée aux visiteurs du Parc

Le brame du cerf c'est un cri rauque qui résonne dans la forêt. En bramant, le cerf avertit les biches de sa présence. Ce cri intimide également et défie les autres mâles qui s'approchent de son territoire.

Impressionnant et magnifique selon Véronique et Pascal

Des sensations fortes également pour les visiteurs du parc de Boutissaint comme Véronique et Pascal. « On a vu deux cerfs passer pas très loin, et on en a entendu quelques uns bramer. » explique Véronique. « C'est impressionnant. La nuit on a l'impression que les bruits sont tout près de nous. J'avoue que j'ai eu peur. » « C'est magnifique ! » ajoute Pascal. « C'est quelque chose qu'on entend pas tous les jours, à moins d'être un fou furieux de la nature. Et c'est effectivement impressionnant. »

Il y a parfois des biches qui se font tuer

Le brame du cerf qui coïncide avec la période de production va se poursuivre jusqu'à mi-octobre. La biche mettra son faon au monde huit mois plus tard © Maxppp -

Impressionnant et parfois brutal. Plus particulièrement lors de l'accouplement qui suit le brame explique Jean François Cornillon. « Ça dure une ou deux secondes. Les cerfs ne font pas de sentiments avec les biches. Si l'une d'entre elles s'écarte un peu de la harde, le cerf va la chercher sans ménagement. Il y a parfois des biches qui se font tuer. C'est une période de reproduction, c'est une période animale, brutale et sauvage de la forêt. »

Durant cette période de brame et d'accouplement un cerf qui pèse entre 120 et 180 kilos peut perdre jusqu'à 30% de son poids.

Pour participer à une soirée brame du cerf au Parc naturel du Boutissaint, il reste deux dates. Les samedis 24 et 30 septembre. C'est 15 € par personne (+15 € pour le dîner facultatif).

RESERVATION OBLIGATOIRE au 03 86 74 18 18 ou à parc.boutissaint@wanadoo.fr