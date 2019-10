Dans l'Yonne, les courges envahissent les étals des marchés

Yonne, France

Impossible de les rater en allant faire vos courses. Elles sont devenues les légumes stars de l'automne : les courges ont envahi les étals des marchés et des rayons légumes des grandes surfaces. La récolte est en train de se terminer dans les champs et c'est donc la saison parfaite pour les manger. On en trouve de toutes sortes, du potiron à la butternut. Et même si vous en avez marre de la soupe, il existe en réalité plein de façons de les déguster.

Du potimarron... même en dessert !

Vous pouvez bien évidemment garder l'idée de la soupe, c'est le plus commun. Mais si vous voulez être un peu plus original, on a une recette pour vous : la tarte au potimarron. "Il suffit de faire cuire des morceaux de potimarron dans une poêle avec du sucre, de le laisser compoter. Vous ajoutez du jus d'orange ou de clémentine, vous l'étalez sur une pâte maison ou toute faite, une heure au frigo et c'est délicieux !" détaille Nathalie, spécialiste cuisine dans les Biocoop de l'Yonne.

C'est plein de vertus. Bon pour la santé, facile à préparer et même pas besoin de les éplucher quand ils sont bio ! Nathalie

Dans ses champs, Christophe Lorphelin, agriculteur bio à Noyers, cultive lui du potimarron, du patidou et de la butternut. Et il a lui aussi plein d'idées de recettes. "On peut faire de la purée de butternut, du patidou farci. Avant, on se contentait de la soupe à la citrouille ou au potiron mais on a aujourd'hui des goûts beaucoup plus raffinés. On a plein de manières de cuisiner ces légumes."

Une récolte tout de même compliquée cette année

Christophe Lorphelin a commencé la culture des courges il y a environ trois ans. Et la part de ses champs à y être consacrée ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, les légumes occupent une vingtaine d'hectares. Une proportion en hausse mais "il n'y aura aucun problème pour la vente" assure-t-il. "Que ce soit dans les grandes surfaces ou dans les supermarchés locaux, ça marche très bien".

Surtout que la récolte sera plutôt petite cette année, notamment à cause de la sécheresse. "On va faire moitié moins que prévu, surtout sur les butternuts sur lesquels on a eu des gros problèmes" explique l'agriculteur.