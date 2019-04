Dans l'Yonne les viticulteurs du Chablisien sont en alerte en raison de la météo

Auxerre, France

On attend -4 à -5 degrés. Tous les moyens de lutte contre le gel sont donc mis en place pour tenter de protéger la vigne explique Adrien Michaut, président du syndicat de défense de l'appellation du Chablisien : " il y a les câbles chauffants qui marchent avec l'électricité, il y a l'aspersion et puis après des bougies et des bâches. On a _des efficacités jusqu'à -5 - 6°_, au delà c'est plus compliqué."

On ne peut pas tout protéger

"On espère que les plateaux seront sauvés " précise Adrien Michaut " on ne peut pas tout protéger mais chacun protège les plus belles parcelles de son domaine. La vigne est particulièrement fragile en ce moment. On voit des feuilles étalées par endroit mais _le bourgeon résiste à - 1 maximum_. Après le bourgeon va griller.Un contre bourgeon va sortir mais ne fera pas de fruit."

Si les viticulteurs sont inquiets c'est qu'en raison du gel notamment et de la grêle, 2016 et 2017 ont été des années catastrophiques pour le Chablisien, avec des demi récoltes, voir pas de récoltes du tout pour certains.