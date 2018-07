yonne

Le domaine des Malandes à Chablis a été le premier dans l'Yonne à expérimenter les filets anti-grêle.

En 2017, 5 hectares de vignes situés sur Préhy, touchés par la grêle deux ans auparavant ont été équipés. Des filets tendus de part et d'autres de la vigne pour faire office de boucliers . Et une tranquillité retrouvée pour Richard Rottier le responsable du domaine. "On est jamais content quand on voit arriver de gros nuages noirs. Mais maintenant on a nos filets, on sait que si la grêle tombe, on est tranquille."

A Courgis, Olivier De Moore qui a perdu la totalité sa production en 2016, en raison de la grêle, a décidé lui aussi d'expérimenter des filets de protection sur 1 hectare. Mais après un an, des réglages sont nécessaires. " Le filet para-grêle diminue la ventilation. On les a déroulé trop tôt et je pense que ça a accentué les dégâts du gel. On va corriger cela à l'avenir." Car il n'est pas question de revenir en arrière pour Olivier De Moore. "Au contraire . Tout perdre en 5 minutes de grêle, c'est cruel, donc nous continuerons à protéger certaines parcelles." Même son de cloche du côté de Richard Rottier qui ajoute. "C'est cher mais au moins on est sur d'avoir une production et de satisfaire notre clientèle."

Pourtant c'est bien le coût d'installation de ces filets anti-grêle qui risque de freiner certains viticulteurs. Il peut atteindre 30 000 € l'hectare , matériel et main d’œuvre compris.