Dans l'Yonne, un centre accueille et soigne les oiseaux sauvages en détresse

À Fontaine-la-Gaillarde, près de Sens (Yonne), depuis plus 35 ans, des oiseaux sauvages en détresse sont soignés dans un centre avant d'être relâchés dans la nature. Ils sont le plus souvent rapportés par des habitants qui les trouvent près de chez eux. Et la pleine saison commence en ce moment.

C'est un lieu unique en son genre en Bourgogne et qui n'avait jusque là jamais été ouvert au public. Le centre de Fontaine-la-Gaillarde, près de Sens, oeuvre depuis plus 35 ans pour soigner des oiseaux sauvages blessés... avant de le relâcher dans la nature.

En ce mois de mai, de plus en plus d'oiseaux sont amenés par les habitants de l'Yonne : ils les trouvent ou les signalent près de chez eux, notamment les jeunes animaux nés au printemps, pas encore autonomes et sans parents.

Les gens ne connaissant pas la biologie de ces oiseaux là, vont les récupérer, c'est ce qu'on appelle le syndrome de bambi"

Plusieurs centaines d'oiseaux sont ainsi recueillis chaque année dans ce centre. En ce moment, deux chouettes hulottes d'environ un mois sont pensionnaires explique Dominique Crickboom, le directeur du centre.

La biologie de la chouette hulotte, c'est de quitter le nid très tôt sans savoir voler. Ils vont quitter le nid, partir sur des branches et pousser des petits cris stridents qui vont permettre aux parents de les localiser la nuit. (...) Les gens ne connaissant pas la biologie de ces oiseaux là, vont les récupérer, c'est ce qu'on appelle le syndrome de bambi, se dire que l'oiseau est tout seul c'est qu'il est abandonné" décrit-il. Le centre reçoit ainsi des dizaines d'appels par jour, de gens inquiets par ignorance.

Principalement des rapaces

Ce sont principalement des rapaces qui sont accueillis à Fontaine-la-Gaillarde. Des oiseaux souvent blessés qu'il faut rassurer ensuite par la présence de congénères comme ces deux hiboux Grand Duc qui vivent au centre détaille Dominique Crickboom, "ce sont ce qu'on appelle des oiseaux pilote, ils sont pucés et déclarés en préfecture".

Le centre compte plusieurs volières, dont une grande à usage thérapeutique. "Il faut savoir que ce sont de grands athlètes", poursuit Dominique Crickboom, "comme un coureur du Tour de France, si jamais il se casse la jambe, il faudra faire beaucoup de rééducation et de kiné. Pour eux, c'est pareil. Dans ces volières (thérapeutiques NDRL), ils peuvent travailler et faire leur rééducation".

Aider à sauvegarder les espèces

Des animaux qu'il faut nourrir, ça c'est le travail de sébastien, le salarié de l'association : "une buse consomme à peu près cinq souris par jour" explique-t-il. "Et un héron ne mangera pas forcément du poisson, mais aussi des souris par exemple". L'objectif du centre est de relâcher uniquement des oiseaux totalement autonomes pour parfois aider à la sauvegarde d'une espèce.

