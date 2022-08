Dans la baie de Somme, c'est parti pour la chasse au gibier d'eau

Certains arrivent très tôt pour assouvir leur passion. "On est entré dans la baie à 2 heures du matin", raconte Julien, venu du Pas de Calais voisin avec son ami Florian. Tous les deux participaient ce samedi 6 août à l'ouverture de la chasse au gibier d'eau, une chasse très populaire dans la région et notamment en baie de Somme. Mais pour les deux garçons, le bilan de cette matinée débutée aux aurores tient en 3 mots : "rien du tout." Mais pour Julien, l'essentiel n'est pas là : "On a vu des beaux paysages, on a vu un lever du soleil magnifique. Après on tire, on ne tire pas..."

L'association de chasse de la baie de Somme compte 2300 adhérents © Radio France - Florent Vautier

Mais l'invité surprise de cette ouverture de la chasse, pas vraiment désiré, c'est l'épidémie de grippe aviaire. Depuis le mois de mai, après la découverte d'une centaine d'oiseaux morts, une zone de contrôle temporaire (ZCT) est en place sur plusieurs communes de la baie. Le transport des animaux est notamment interdit. Pour que l'ouverture de la chasse se passe comme prévue ce samedi, les chasseurs devaient déclarer leurs appelants, ces oiseaux qui appâtent le gibier. Un contexte pesant pour Florian : "On est les premières sentinelles, pour remonter les choses, mais bien sûr que l'on est inquiets". Un constat partagé par un autre chasseur, Philippe : "Pour le transport notamment, ça va être compliqué dans les prochains jours !"

Il faut vivre avec

Nicolas Bruvier, le président de l'association de chasse de la baie de Somme, fort de ses 2300 adhérents, est bien conscient lui aussi du contexte mais il salue "une ouverture réussie". "Cela fait des mois que cela dure. On a déja connu des périodes de grippe aviaire. Il faut faire le dos rond, et sans doute comme pour le Covid, vivre avec", explique ce chasseur expérimenté. La période de chasse au gibier d'eau dure traditionnellement cinq mois.