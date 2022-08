Dans la Baie de Somme, les clients boudent l'agneau de pré-salé, victime de l'inflation

L'agneau de pré-salé, fierté de la Baie de Somme, très prisé par les touristes en temps normal, fait les frais de l'inflation et de la baisse du pouvoir d'achat. Depuis le début de la saison, en juin, les clients boudent cette viande plus chère que les autres en raison de son classement AOP.

Une spécialité locale picarde fait les frais de l'inflation et de la baisse du pouvoir d'achat : l'agneau de pré-salé, fierté de la Baie de Somme, très prisé par les touristes en temps normal. Depuis que la saison a commencé, début juin, les clients boudent cette viande AOP, plus chère que les autres. Éleveurs comme bouchers constatent une baisse sensible des ventes.

L'agneau de pré-salé plus cher cette année

Dans la boucherie de Franck Pocholle, au Crotoy, dont la spécialité est l'agneau de pré-salé, cette viande AOP coûte autour de 37 euros le kilo. C'est 2 euros 50 de plus le kilo que l'année dernière : "j'ai quelques clients qui ont l'habitude d'en acheter qui m'ont fait remarquer cette hausse, décrit Franck Pocholle. Je réponds qu'on n'a pas le choix. Je ne peux pas faire moins de marge."

Derrière le boucher, il y a des éleveurs qui doivent compenser la hausse de prix des engrais, des aliments ou encore des carburants, fait remarquer Roland Moitrel, éleveur et président de l'association de défense de l'Appellation d'Origine Protégée "Agneaux prés-salés de la Baie de Somme.

Les clients préfèrent acheter des viandes moins chères

Conséquence immédiate de la hause de prix : les ventes sont en baisse sensible : "je vends un agneau de moins par semaine. Comptez sur toute l'année, ça représente 32 agneaux" détaille Franck Pocholle. Il commande donc moins d'agneaux chez ses fournisseurs, car ceux-ci s'entassent dans son frigo.

Une mauvaise nouvelle pour les éleveurs : "les agneaux sont en bon état actuellement, ils devraient partir, explique Roland Moitrel. Mais on va devoir les garder, et avec les températures chaudes, ils vont maigrir, donc on va devoir les nourrir, et perdre de l'argent." Il compte sur une reprise de la consommation d'ici quelques mois, avec les fêtes de fin d'année.