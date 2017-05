Dans la Manche, cotentles producteurs de pommes ont peur de trop produire

La récolte de pommes s'annonce fructueuse dans la Manche. Problème, les producteurs risquent d'avoir du mal à écouler leurs fruits. La coopérative Agrial, leader de la production de cidre en France, a perdu des marchés. Elle a donc moins besoin de pommes. Il risque d'y avoir du gâchis.

Dans la Manche, le gel a épargné les vergers. La floraison est plutôt lente mais selon les producteurs la récolte 2017 sera bonne. Sauf que des tonnes de pommes pourraient pourrir sous les pommiers, à cause d'une sur-production.

Agril, coopérative leader sur le marché du cidre en France, a perdu des marchés à l'étranger cette année. Conséquence, elle revoit ses achats de pommes à la baisse. - 12 % environ, un coup dur pour ses producteurs adhérents. Cette décision "déséquilibre le marché", estime Thomas Pelletier, président de la Fédération Nationale des Producteurs de Fruits à Cidre.

L'organisme estime le manque à gagner des producteurs à cinq millions d'euros.

Ces dernières années, beaucoup de gens se sont mis à faire du cidre. C'est leur seule activité. 12 % de chiffre d'affaire en moins, ça va peser lourd dans leurs revenus."

Que faire alors du surplus de pommes ? Ludovic Capelle, producteur à Sotteville, dans le Cotentin, s'interroge : "On peut faire du Calvados, mais il faut alors le stocker, et réussir à le vendre plus tard. Ce sont des produits difficiles à fabriquer et à valoriser."

L'exploitant Manchois vend une partie de ses pommes à une autre coopérative, qui fabrique justement du Calvados. Mais avec la sur-production, il redoute que la coopérative trouve d'autres pommes, à moindre prix. "Je vais vendre une centaine de tonnes de moins, explique t-il. Il y a un manque à gagner de 10.000 € environ."

Les petits producteurs les plus touchés

Cette année, il risque de laisser des pommes au pied des arbres. Et il achètera moins de pommes à de petits producteurs locaux, spécialisés dans certaines variétés qu'il ne fait pas pousser dans ses vergers. "Eux aussi seront touchés."

La Fédération Nationale des Producteurs de Fruits à Cidre appelle à une meilleure maîtrise du marché de la part des coopératives, pour éviter les pertes et préserver l'environnement. Car Agrial, encourage ses producteurs à arracher leurs pommiers. 500 hectares sur toute la France, pour ralentir la production. "Veillons à la diversité des culture, insiste Ludovic Capelle. Il faut du temps à un pommier pour repousser. Si on les détruit, on pourrait en manquer, à terme."

Toutes ces turbulences ne devraient pas, à moyen terme, avoir d'impact sur le prix du cidre, compris entre 4€ et 4€50 la bouteille.