Dans la Manche, des tomates bradées à cause du mildiou !

Des températures pas trop élevées et de l'humidité : tout ce qu'aime le mildiou, ce champignon pathogène, qui se développe généralement plus au printemps ou à l'automne, mais cet été, il est apparu dans la Manche, chez Alrik Jumelin, à la tête de Bio Loge'ik, exploitation installée à La Glacerie , sur les hauteurs de Cherbourg en Cotentin. Alrik cultive 650 mètres carrés de serres pour produire des légumes bio, et ce sont ses tomates qui sont victimes du phénomène. Il nous montre les plants " Vous voyez les tomates cerises, les feuilles jaunes avec le marron, c'est le mildiou. Il y a eu des feuilles qui étaient vraiment toutes, toutes sèches, toutes noires. C'est à cause du climat de cet été car il y a eu trop d'eau mais c'est dû aussi à ma manière de faire; parce que cette année, je n'ai presque pas taillé en réponse à l'année dernière où j'avais taillé et comme il a fait tellement beau et chaud que les tomates qui étaient à la vue du soleil dans la serre, elles ont brûlé parce qu'on a eu un été caniculaire. Donc je me suis dit bon, cette année "calmos, pas trop de taille, on laisse des feuilles pour protéger les tomates". Eh bien, cette année, c'est l'inverse qu'il aurait fallu faire. C'était plus pour favoriser l'aération dans la serre, pour éviter la maladie."

"ça fait un peu mal"

Alors c'est quand même un coup dur. car la tomate pour les maraichers est celle qui fait le plus de valeur ajoutée. "C'est une production qui rapporte bien. Donc oui, ça fait, ça fait un peu mal." soupire Alrik

Résultats : la récolte est énorme en ce moment puisque les plants malades mûrissent trop vite avant de mourir. Il se retrouve avec pas moins de 200 kilos à vendre en urgence, il brade à 20 euros les 5 kilos. Il a mis un message sur les réseaux sociaux.

A Cherbourg-en-Cotentin, Alrik Jumelin se retrouve avec pas moins de 200 kilos de tomates à vendre en urgence © Radio France - Jacqueline FARDEL

Des dizaines de cagettes de tomates à vendre d'un coup. Mais après il faudra a priori arrêter la production plus tôt. Les plants malades vont péricliter après avoir mûri trop vite " Une grosse partie murit maintenant parce que les pieds, comme ils sont un peu malades, ils font mûrir les tomates plus vite pour se reproduire. Donc j'ai une grosse grosse quantité depuis deux semaines qui est un peu hallucinante. Mais du coup, ça veut dire que après la production, là dans les semaines à venir, elle va chuter drastiquement. Alors j'essaye de sauver la culture, j'ai taillé un maximum. Et comme le temps est mieux, si la température monte vraiment, ça peut stopper la maladie. Il y a encore un espoir. Mais bon, j'ai déjà arraché certains plans et pour d'autres la maladie a déjà atteint la tige principale. Donc pour eux, dans tous les cas, c'est grillé."

La météo capricieuse a aussi limité la production d'aubergines et de poivrons. Il faudra se rattraper avec les légumes d'automne déjà lancés...qui eux aiment l'eau.