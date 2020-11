Dans la Manche les ostréiculteurs tendent le dos : "On fait "comme si" Noël allait se dérouler normalement"

Avec le reconfinement lié à la crise du Covid-19 et les doutes qu'un Noël "normal" puisse se faire, c'est le grand flou et un stress pour les ostréiculteurs dans la Manche, qui ont déjà été fragilisés lors du premier confinement. Si les fêtes de fin d'année se passent mal, la pérennité de certaines entreprises pourrait être mise en question.

Dans les exploitations, les préparatifs se font "comme si"...comme si Noel allait pouvoir se faire normalement. Mais évidemment le stress est grand pour Vincent Godefroy, installé à Gouville-sur-mer. Cette période c'est 60% de ses ventes annuelles en 3 semaines. " Pour l'instant, on est sur des commandes qui sont théoriquement basées sur celles de l'an dernier, mais on ne sait pas si elles vont se concrétiser le moment venu."

Les ostréiculteurs tendent le dos

La profession est donc inquiète comme chez Thalassa Tradition, spécialisée dans la commercialisation et l'expédition de coquillages à Blanville-sur-mer, sur la Cote Ouest de la Manche avec une vingtaine de salariés. Les ventes tournent au ralenti du fait de la fermeture de restaurants, alors Adrien Tessier, le responsable des expéditions, croisent les doigts pour les fêtes de fin d'année, c'est près de 40% de l'activité. "_On prépare comme si on avait un Noël normal qui arrivait, mais on est dans l'incertitude totale_. Est ce que les consommateurs vont-être là ? Vont- ils suivre ? Les commandes, on ne les a pas encore, ça se fait début décembre. "

On est dans l'attente et dans le stress : c'est le moment où il ne faut pas qu'on se loupe surtout avec l'année catastrophique qu'on a derrière nous

Impossible de faire des prévisions, tout est en stand by

Tout se fera au dernier moment dit aussi Vincent Onfroy, qui produit des huitres et des moules à Bricqueville-sur mer, au nord de Granville. Comme le reste de la profession, il craint une chute des prix en fin d'année. "Nous travaillons aussi avec les grandes surfaces et le problème est que si une filière tente le forcing avec des prix à a baisse, tout le monde va s'y engouffrer et on craint une chute brutale des prix avant les fêtes."

Reste évidemment à savoir si les familles pourront se retrouver ou non. Et si ceux qui savent ouvrir les huitres seront de la partie.