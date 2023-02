Dans la Marne, une promenade à vélo pour s'initier à l'agriculture paysanne

Un dimanche à vélo et dans les champs : que demander de plus pour cette petite trentaine de Rémois ? Un petit groupe de cyclistes a en effet pu participer à une promenade pédagogique, ce dimanche, à la découverte de l'agriculture paysanne. C'était à l'initiative d'étudiants en deuxième année de Sciences Po Reims, en partenariat avec l'association Vel'oxygène.

ⓘ Publicité

Partis de Reims en fin de matinée, les cyclistes longent la Vesle et contemplent les écluses pendant une dizaine de kilomètres. Puis ils posent leur vélo : les voilà sur une ferme où ils sont accueillis par Jonathan Bouton. Avec un autre agriculteur, ce paysan maraîcher produit ici "40 légumes différents, tout légume de saison, en passant par la carotte, la patate, la tomate..." Le tout en bio, et en circuit court.

Démonter les préjugés

Il fait visiter aux cyclistes ses champs et ses serres, il leur montre le matériel agricole utilisé... Le maraîcher leur explique aussi les problèmes liés aux sécheresses à répétition ou ce qui entre dans le coût des légumes qu'ils achètent en magasin...

Il en profite également pour démystifier un certain nombre de préjugés sur l'agriculture biologique : oui, il est possible d'en vivre, même si cela représente un volume important de travail supplémentaire par rapport à l'agriculture conventionnelle. En revanche, contrairement à ce que croient beaucoup de consommateurs, "bio" ne signifie pas nécessairement "sans engrais ni pesticides" : sont interdits seulement ceux de synthèse.

Dans la petite assistance qui l'écoute, il y a aussi des étudiants que des retraités, des jeunes actifs, des familles. Certains sont déjà très au courant des problématiques d'aujourd'hui en agriculture. D'autres avouent découvrir énormément. En tout cas, Florence et Clothilde sont ravies.

"On apprend toujours en revenant à la terre, confie Clothilde, c'est important pour s'ancrer." Son amie, venue au départ par goût pour le vélo, acquiesce : "On voit ici l'évolution de l'environnement, c'est super enrichissant." Brigitte, casque de vélo sur le crâne, est très amusée : "J'ai appris que ce monsieur me fournit en partie ! J'achète mes légumes au marché du Boulingrin et il fournit mon marchand."

Relier la ville à la campagne

Ce genre de moment d'échange, c'est indispensable pour Jonathan Bouton, le maraîcher : "On peut s'intéresser au bio et ne pas tout connaître sur comment on produit bio. Il faut justement ces échanges avec les citoyens pour leur permettre de se connecter à la paysannerie locale !"

C'est tout le but de l'opération, explique Cassandra Benavent, l'une des étudiantes de Sciences Po à l'origine de l'opération : "On voulait créer un temps fort pour parler d'agriculture paysanne, et relier la ville à la campagne ! Ce qui arrive souvent, c'est que les citadins ont des idées préconçues de ce que devrait être l'agriculture, sans pétrole, sans pesticides. L'idée, c'était de les amener vers des personnes qu'ils ne rencontrent pas forcément"

La jeune femme poursuit : "Il y a des enjeux qu'on ne peut pas penser sans y aller. L'écologie, c'est aussi rencontrer les gens autour de nous pour voir comment eux-mêmes s'adaptent aux enjeux actuels. Et il faut montrer des modèles comme celui de Jonathan, car on va avoir besoin des paysans !"