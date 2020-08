Dans la moissonneuse batteuse d'Armelle Payent agricultrice à Gommegnies

Les moissons se terminent tranquillement dans le Nord, et même si la situation est hétérogène, la cuvée 2020 est pas trop mal en terme de rendement et de qualité. A Gommegnies Armelle Payent est plutôt satisfaite de sa saison.

Dans sa cabine à plus de 3 mètres de hauteur, Armelle manie sa machine d'une dizaine de tonnes très naturellement. Une machine tout en un qui permet de tout faire ou presque en un passage. Elle arrache les tiges complètes de blé, le blé est ensuite envoyé dans un convoyeur qui l'emmène dans un batteur qui va séparer le grain de la tige. Le blé est ensuite stocké dans une trémie avant d'être vidé dans la benne d'un tracteur qui le conduit directement à la coopérative. Et derrière la machine, la paille sera ensuite récupérée pour faire des ballots qui seront ensuite utilisés pour la litière ou la nourriture des bêtes.

Des journées à rallonge pour finir sans trop de pluie le travail d'une année

L'agricultrice, petite fille d'agriculteur regarde d'un seul coup, ses épis de blés, certains sont couchés, elle baisse donc la taille de rase sur ses commandes, car même si les machines sont très automatisées, il faut rester vigilant pour faire la meilleure moisson possible.

Et pour ça, il ne faut pas compter ses heures non plus, Armelle ne dort pas beaucoup pendant cette période, pour éviter au maximum les dégâts de la pluie sur ses champs

Les blés sont beaux sont droits, et s'il y avait des orages violents on pourrait avoir tout par terre, il y a aussi une perte de la qualité quand il commence à repleuvoir, donc ça peut donner des grosses journées. La semaine dernière, ma plus grosse journée j'ai commencé à 11h pour finir à 5h du matin. C'est le résultat du travail d'une année, donc on a pas le droit à l'erreur

Cette année s'annonce plutôt bien avec des bons rendements à l'hectare et une bonne qualité du grain, en revanche c'est beaucoup moins bon côté paille.