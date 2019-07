Dans la Sarthe, les producteurs jettent des pommes par manque de bras pour les cueillir

Vion, Sarthe, France

Les producteurs de pommes se font du soucis, alors que la période de recrutement des saisonniers est ouverte. Ils doivent trouver 50 personnes, 100, 150 selon la taille des exploitations mais craignent de ne pas en avoir assez, alors que la saison ouvre dans un mois environ.

L'année dernière on a pas pu terminer la cueillette parce qu'on avait plus suffisamment de monde dans le verger. Donc on a été obligé de laisser des pommes dans les arbres" - Lise Timmerman

Des pommes qui pourraient ne pas être cueillies © Radio France - Louis de Bergevin

"On se fait du soucis pour le recrutement, reconnait Pascal Péan, co-gérant des vergers de la Morinière. Si on n'a pas assez de monde pour cueillir les pommes, certaines seront ramassées trop tard et ne se conserveront pas donc _on sera obligé de les jeter parce qu'elles vont pourrir."_Et cette situation est déjà arrivée à plusieurs producteurs.

"Régulièrement on manque de saisonniers, se désole Pierre Gypteau producteur de pommes à Chenu dans le sud de la Sarthe. C'est un peu le monde à l'envers, on travaille toute l'année et au moment de la récolte, on ne peut pas tout ramasser."

Il y a tellement de gens au chômage mais on a de plus en plus de mal à recruter" - Pierre Gypteau, producteur

Les étudiants manquent à l'appel

Parmi les cueilleurs, il y a des saisonniers habituels, qui changent de métier au fil de l'année, des retraités qui viennent chercher un complément de revenus. De plus en plus, les producteurs font appel à des étrangers, des réfugiés. "Il y a vraiment une diversité de population assez importante" constate Lise Timmerman. Mais il y a de moins en moins d'étudiants.

"C'est très compliqué parce que depuis quelques années, les dates de rentrée ont été décalées. Ils commencent vers le 15 septembre et nous on a pas terminé le travail", regrette Pierre Gypteau. La récolte dure deux mois, elle commence fin août, début septembre.

Des pommiers attendent la récolte à Vion © Radio France - Louis de Bergevin

Si vous êtes disponibles à cette période, vous pouvez aller sur le site de Pôle Emploi, en cliquant sur ce lien.

Vous pouvez aussi contacter directement les exploitations. Les vergers de la Morinière à Crosmières, au 02 43 45 06 12. Les vergers Jacques Timmerman à Vion, au 02 43 95 48 06. L'inscription se fait directement sur place, avec les papiers d'identité.

Il existe aussi des dizaines d'autres exploitations dans la Sarthe, qui recherchent toujours des saisonniers.