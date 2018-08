Somme, France

On pourra de nouveau acheter des anguilles, à partir du mois de septembre, dans la Somme. Un arrêté a été signé par le Préfet, qui autorise de nouveau la commercialisation de l'anguille, 12 ans après son interdiction. En 2006, la commercialisation de l'anguille avait été interdite à cause d'une pollution aux PCB, des produits toxiques.

Forcément, les pêcheurs d'anguille brassent le champagne : "C'est quand même une grosse satisfaction !", réagit Denis Boulanger, le secrétaire de l'association des propriétaires et exploitants d'étangs de la vallée de la haute Somme, association qui défend les pêcheurs d'anguille. "On va pouvoir retravailler avec l'anguille de la Haute-Somme, et forcément pour la vallée c'est une excellente nouvelle ! Pour les restaurateurs, les pêcheurs, c'est quand même bon de savoir que l'anguille est de nouveau consommable. On va pouvoir repartir sur un bon pied."

Douze ans... On n'a pas pleuré mais bon, on avait des anguilles mais on ne pouvait pas les utiliser

— Denis Boulanger

"Un produit emblématique de la Haute-Somme"

"C'est super", pour Jean-Michel Lemaire, pêcheur et restaurateur à St Christ Briost. "On va enfin pouvoir commercialiser un produit emblématique de la Haute-Somme, l'anguille fumée." Selon lui, c'était surtout "une perte d'image" : "Le consommateur, des scandales alimentaires, il en mange quasiment toutes les semaines. Cela va mettre les points sur les 'i', mais il faudra attendre le mois de septembre", mois de migration des anguilles.