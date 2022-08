Dans la Somme, la préfecture et la direction des territoires et de la mer suivent de près la consommation d'eau des agriculteurs en cette période de sécheresse. Sur le bassin versant de l'Avre, placé en alerte, c'est une gestion au millimètre qui est pratiquée par les producteurs de légumes.

Dans la Somme, "l'irrigation agricole en pleine sécheresse, c'est pas le Far West" assure la préfecture

Des cultures arrosées malgré des bassins versants placés à différents niveaux d'alerte sécheresse: dans la Somme, ces scènes peuvent surprendre. Pourtant, l'irrigation agricole, pratiquée par 15 à 20% des agriculteurs sammariens, est très encadrée par la préfecture et la direction départementale des territoires et de la mer.

Une gestion de l'eau au mètre cube près

En temps normal, les agriculteurs qui possèdent des forages disposent d'un "droit d'eau", soit un volume d'eau utilisable en irrigation, à ne pas dépasser. Sur le bassin versant de l'Avre, cela représente 16 millions de mètres cube alloués aux agriculteurs cette saison, qui en ont consommé déjà 10.2 millions. Compte tenu du passage du bassin versant en alerte sécheresse, ce droit d'eau est actuellement diminué de 21%.

Pour les agriculteurs locaux, cela a bien sûr des implications concrètes : "j'arrose à faible début, le matin ou le soir pour éviter l'évaporation, explique Benjamin Bizet, président du syndicat des Jeunes Agriculteurs installé à Faverolles, près de Montdidier. Je n'irrigue pas tout : seulement 40 hectares sur 300". Et il doit se résoudre à sacrifier certaines parcelles au profit d'autres : "j'ai choisi les plants de haricots, en pleine floraison, par rapport aux pommes de terre qui sont arrivées plus tôt."

Chaque semaine, Benjamin Bizet doit relever son compteur pour déclarer sa consommation d'eau à usage agricole auprès de la préfecture. © Radio France - Céline Autin

Tout est contrôlé par des compteurs d'eau et des relevés envoyés chaque semaine à la direction départementale des territoires et de la mer. "L'objectif, c'est de mener les cultures prioritaires à terme, explique son directeur adjoint Pascal Henry. À savoir : les cultures alimentaires, comme les haricots, les pommes de terre ou les épinards [la liste complète est disponible sur le site de la préfecture de la Somme]. L'irrigation agricole en pleine sécheresse, c'est pas le Far West !" assure-t-il. Selon les derniers relevés, une dizaine d'agriculteurs sur les 246 irrigants du bassin versant de l'Avre se rapprochent de leur limite de consommation. En cas d'abus, les sanctions peuvent mener jusqu'au tribunal judiciaire.

Les cultures alimentaires, comme ici les haricots, sont prioritaires pour l'irrigation quand un bassin versant est placé en alerte sécheresse. © Radio France - Céline Autin

Si le bassin versant de l'Avre, actuellement en alerte, passe au dernier niveau de "crise", l'irrigation agricole sera totalement interdite, sauf pour ce qui est des cultures maraîchères, hors journée (9h-18h). Dans la Somme, l'usage agricole représente la moitié de la consommation de l'eau du département.