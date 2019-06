Dans la Somme, vous pouvez sauver des poules pondeuses de l'abattoir

Et si vous adoptiez une poule pour lui permettre d'échapper à l'abattoir? L'association "Poules pour tous!" propose aux particuliers d'acheter des poules d'élevage à moindre coût, au lieu de les envoyer à l'abattoir. Une vente a lieu ce vendredi à Saisseval, dans la Somme.

Saisseval, France

L'association "Poules pour tous!", fondée en Loire-Atlantique il y a deux ans, vous propose d'acheter à moindre coût des poules d'élevage destinées à l'abattoir. Un millier de poules seront ainsi proposées à la vente ce vendredi à Saisseval, à l'ouest d'Amiens, pour 5 euros.

Éviter le gâchis

Acheter une poule permet aussi de soutenir les éleveurs explique Thomas Dano, le président de l'association "Poule pour tous!" : "sur le marché français, la loi prévoit que les éleveurs envoient leurs poules à l’abattoir après un an de ponte, donc à l'age de 18 mois, c'est obligatoire. Mais elles ont encore à peu près 1000 œufs dans le ventre, soit 3 à 4 ans de ponte. Donc c'est un vrai gâchis! Cela nous permet aussi de rémunérer les éleveurs deux à trois fois plus que le prix de l'abattoir, et de placer de poules dans les familles".

200 poules déjà réservées

Si vous voulez acheter des poules, elles sont donc à 5 euros pièce, et "pour cinq achetées, la sixième est offerte" précise Thomas Dano. Il suffit de réserver votre cocotte sur le site internet poulepourtous.com, et de venir la ou les chercher à l'élevage vendredi à Saisseval entre 10h et 18h. Celles qui n'ont pas trouvé de famille d'accueil vendredi soir partiront à l’abattoir.