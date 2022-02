Dans la Vienne, Cécilia Girard montre un autre visage du monde agricole sur les réseaux sociaux

Cécilia Girard ou plutôt Galataram, son pseudo affiche un grand sourire. "_J'aime promouvoir le monde agricole autrement_, attirer des communautés différentes" insiste la jeune femme de 24 ans. Avec sa mère et son beau-père, l'agricultrice élève des vaches laitières et à viande, participe au développement de l'exploitation agricole et du ranch, mais surtout donne des cours d'équitation, sa passion.

"Etre agriculteur en 2022, c'est être polyvalent"

"Je ne suis pas prête à diriger ma propre exploitation, je veux prendre le temps d'avoir tous les outils pour être une cheffe d'entreprise" affirme-t-elle au micro de France Bleu Poitou. En attendant, Cécilia Girard travaille aussi au service de remplacement de la Vienne. "Je rencontre beaucoup d'agriculteurs qui sont parfois dans une grande détresse, ça c'est vraiment dur" reconnaît-elle en espérant pouvoir mêler vie professionnelle et personnelle en même temps, "c'est à ça que servent ces services de remplacement, pour que les agriculteurs se reposent ou partent en vacances."

Cécilia Girard s'occupe à cheval de son troupeau de Black Angus. - Galataram

Le bien-être animal, une priorité

Cécilia Girard ne cache pas qu'un jour elle exercera peut-être un autre métier, mais pour l'instant : "Ma relation avec mes animaux, c'est ma priorité mais ma famille aussi. Etre agricultrice c'est un métier de passion et cette relation avec les animaux est incroyable. On les accompagne de la naissance à la mort, ça me touche de les voir grandir, de les éduquer, c'est à la fois gratifiant et enrichissant."