Dans le bocage mayennais, ces maraîchers redonnent du goût à des légumes oubliés

Oca du Pérou, poire de terre, scorsonère ou encore navet jaune boule d'or, ce sont des légumes oubliés, ça change des traditionnelles carottes et pommes de terre. A Ambrières-les-Vallées, un couple de maraîchers les fait revivre. Et les clients se régalent.

Olivier Guiard est horticulteur et maraîcher à Ambrières-les-Vallées. Avec son épouse, ils ont commencé la culture de légumes oubliés au début de l'année 2021.

Et le cultivateur le reconnaît, ces pépites issues du sol mayennais méritent investissement : "c'est 50% plus cher que les légumes habituels des étals, c'est une production qui se fait à la main, il n'y a pas de machines pour ça. La récolte est plus longue. Certains légumes sont très petits, on y passe beaucoup plus de temps". Le kilo de vieux légumes est à environ 4 euros chez les Guiard qui vendent sur leur exploitation, sur les marchés et qui, aussi, vendent les "oubliés" à de nombreux restaurateurs du département.

Les maraîchers Stéphanie et Olivier Guiard vont planter de nouveaux légumes oubliés en 2022 comme le crosne du Japon et le persil tubéreux, de quoi diversifier vos soupes !