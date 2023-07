Dans le Calvados, la pluie fait des heureux : les champs de maïs

Malgré la pluie, Guillaume Lefoulon a le sourire ce lundi 31 juillet. Notamment, quand il observe ses 25 hectares de maïs. "Il est beau le maïs cette année ! Par rapport à l'été dernier, avec la sécheresse, ça ressemblait à rien. Là, il est déjà haut et on a au moins deux épis de maïs par pied", commente l'éleveur bovin installé à Evrecy (Calvados). Il possède 150 vaches charollaises, et comme les nombreux agriculteurs normands qui cultivent du maïs, il est bien servi cette année.

"La pluie est arrivée au meilleur moment. Dans l'idéal, il faut qu'elle encadre la floraison, qui a eu lieu il y a une dizaine de jours. Là, en fin de floraison, on a eu beaucoup de pluie, ce qui va permettre de former du grain facilement. Niveau rendement, il y a un beau potentiel", explique Samuel Legendre, éleveur près de Mortagne-au-Perche et président de la section céréales à la FDSEA de l'Orne.

Un coût d'alimentation moins élevé

La récolte du maïs s'annonce donc très bonne cette année en Normandie. "On récoltera début octobre, je pense", précise Guillaume Lefoulon. "Mais pour que le maïs soit vraiment parfait, il nous faudrait un peu plus de soleil", ajoute l'éleveur, qui fera, dans tous les cas, des économies par rapport à l'année dernière. "Avec un maïs comme ça, le coût d'alimentation des vaches sera moins élevé que les années précédentes. Ce qu'on a semé, on va le récolter correctement, et en quantité, c'est une bonne nouvelle", explique son père et associé, Philippe Lefoulon. Les éleveurs ne devraient pas avoir besoin de piocher dans les réserves de fourrage ou d'acheter de la nourriture cette année, contrairement à l'été dernier, marqué par une sécheresse record.

Guillaume et Philippe Lefoulon ont le sourire. La pluie fait largement pousser leur maïs cette année à Evrecy. © Radio France - Léa Dubost

S'adapter constamment

Face au réchauffement climatique, les agriculteurs doivent s'adapter constamment. En Normandie, ils ont un peu de répit pour cet été 2023. "C'est vrai qu'on passe d'un été où les champs sont jaunes, à un été où tout est vert. Tant mieux. On s'adapte, on regarde constamment la météo. Mais il faut dire qu'on appréhende plus les étés que les hivers désormais. On se demande si on va récolter assez pour nourrir nos animaux", confie Guillaume Lefoulon. Pour les agriculteurs n'ayant pas terminé les moissons, cette pluie est d'ailleurs une véritable ennemie. Depuis quelques jours, elle empêche la récolte et le blé perd en qualité.