Dans le Calvados, la production d'escargots impactée par la chaleur

Jean-François Zygmaniak, agriculteur, s'est lancé dans l'élevage d'escargots en 1999. Et 2022 s'annonçait très bien : "c'était super bien parti cette année, je n'avais jamais fait une aussi bonne année en reproduction", explique-t-il. Mais entre temps, la chaleur inhabituelle cet été a eu des conséquences : "au-delà de 27 degrés, l'escargot - qui est un animal à sang-froid - n'est plus très actif, donc il a tendance à se mettre en estivation et à dormir. Du coup, il mange moins, grossit moins et surtout les escargots se sont mis en grappe, ont stressé, ils n'ont pas grossi comme il faut et faire de mauvaises coquilles." Quant aux oiseaux, grives et merles, ils sont aussi venus manger les escargots, faute de pouvoir s'alimenter ailleurs à cause de la sécheresse.

250 000 à 300 000 escargots des Escargots de l'Odon terminent chaque année dans nos assiettes © Radio France - Philippe Thomas

Il faudra attendre la récolte prévue la semaine prochaine pour évaluer les conséquences des chaleurs estivales. Mais d'ores-et-déjà, Jean-François Zygmaniak, à la tête des Escargots de l'Odon à Seulline, dresse un premier constat : "en regardant mes parcs, il y en a un qui est très beau, deux parcs qui sont moyens et d'autres catastrophiques." Au final, l'année devrait être correcte, sans plus.

Chaque année, 800 000 bébés escargots naissent dans cette exploitation située à Seulline dans le Calvados, mais entre la mortalité et les problèmes de taille, seuls 250 000 à 300 000 terminent dans nos assiettes. Il existe 8 producteurs d'escargots en ex-Basse-Normandie.