Dans le centre-Manche, la récolte des pommes n'a pas pris de retard

Malgré les caprices de la météo, les pommes sont arrivées à maturité et la récolte a démarré dans le centre-Manche. Depuis une quinzaine de jours, dans les vergers, le ballet des machines agricoles a commencé. A Saint-Lô, les écoliers participent au ramassage.

"C'est surprenant, on s'attendait à avoir trois semaines de retard et non ! Les pommes ont rattrapé leur retard de maturité" s'étonne Georges Salliot. Avec l'office de la vie associative, il gère le ramassage dans "le verger des associations" au Bois-Jugan, à Saint-Lô, qui compte 140 pommiers. Les écoliers de la ville sont invités à y participer.

Des écoliers sont venus participer à la récolte. © Radio France - Lucie THUILLET

La récolte a démarré ici il y a une semaine. Côté quantité, c'est plutôt décevant. L'an dernier était une mauvaise année avec 4,5 tonnes de pommes récoltées dans ce verger. Cette année, c'est un peu mieux mais pas autant qu'espéré : "L'estimation est de 6 tonnes alors qu'habituellement, c'est plus de 10 tonnes".

La floraison a été mauvaise. Il y a eu de la pluie, du vent, du gel aussi. Et les abeilles des ruches là-bas ne sont pas beaucoup sorties donc la pollinisation ne s'est pas très bien faite.

C'est particulièrement vrai pour les pommes à couteau. Les pommiers à cidre qui ont fleuri plus tard s'en sortent mieux cette année, même si là aussi, le vent semble avoir malmené certains arbres.

Les élèves de maternelle de l'école de l'Yser ont participé à la récolte ce mardi 12 octobre, dans le verger des associations au Bois-Jugan, à Saint-Lô. Copier

Un bon rendement et un bon calibre pour les pommes à cidre cette année © Radio France - Lucie THUILLET

Plus de pommes à cidre que de pommes à couteau

A Montreuil-sur-Lozon, dans le centre-Manche, Maxime Haupais s'apprête à réaliser en fin de semaine "les premières pressées". Du côté des pommes à cidre, les rendements sont plutôt bons cette année pour ce cidriculteur qui fait à peu près 8.000 bouteilles par an.

Maxime Haupais récolte les pommes à cidre du verger des associations au Bois-Jugan à Saint-Lô. © Radio France - Lucie THUILLET

Les fruits sont d'un bon calibre. Il a beaucoup plu et du coup, les pommes ont bien grossi. Mais au vu du manque d'ensoleillement, on ne devrait pas avoir des densités énormes en sucre, par rapport aux années précédentes.