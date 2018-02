C'est un concept en vogue à la campagne et qui débarque en centre-ville. Un distributeur automatique de fruits et légumes a ouvert rue Saint-Sébastien, dans le Vieux-Lille avec des produits régionaux et de saison. Plus de 300 casiers sont accessibles en libre-service de 7h à 22h, 7 jours sur 7.

Lille, France

A l'heure où les hypermarchés n'ont plus forcément la cote, où les consommateurs demandent de plus en plus de produits frais, cultivés près de chez eux, ce nouveau type de magasin séduit déjà beaucoup de clients. Ils sont une trentaine chaque jour à se servir dans les 360 casiers installés dans un petit local de 40m² ouvert tous les jours de la semaine. C'est un couple d'agriculteurs originaire de Pelves, dans l'Arrageois (Pas-de-Calais), qui a ouvert le 1er décembre 2017 ce magasin un peu particulier qui répond au doux nom "en robe des champs". Il s'agit d'Emmanuel et de Dorothée Couq qui approvisionne les lieux très régulièrement :

Les fruits et légumes sont mis dans les casiers tous les deux jours"

Une quinzaine de producteurs

Le local est un ancien appartement qui appartenaient aux parents de Dorothée et qui a donc été totalement réaménagé, équipé de vidéosurveillance pour éviter le vandalisme. La particularité est le très grand nombre de casiers, à température ambiante, seul le local est climatisé pour ne pas dépasser, l'été, les 18°. Une quinzaine de producteurs locaux fournissent ces agriculteurs en produits régionaux et de saison : confitures, soupes, poireaux, champignons, carottes (Verquin), pommes et poires (La Bassée), yaourts, fromages (éleveuse de chèvres d'Aix-Noulette). Pour Emmanuel Couq, ce local permet d'être en lien direct avec les clients sans passer par la grande distribution qui grignote forcément les marges de l'exploitant :

Moi je fais les pommes de terre et les œufs, c'est un moyen de les écouler directement"

Le magasin est situé rue Saint-Sébastien, dans le Vieux-Lille © Radio France - Stéphane Barbereau

Aucun produit n'est issu de l'agriculture biologique, Emmanuel Couq alerte d'ailleurs aujourd'hui cette étiquette bio aposée sur certains produits étrangers où les normes sont bien moins strictes qu'en France. Lui milite pour de l'agriculteur raisonnée.

Un dîner prêt à consommer

Le magasin a été conçu pour des consommateurs urbains, aux horaires de travail parfois tardifs, souvent pressés :

Une personne qui rentre peut se faire un repas complet, de l'entrée jusqu'au dessert, on a 90 produits référencés"

Enfin, point fort du magasin, ces casiers qui contiennent tous les légumes nécessaires pour réaliser chez soi sa propre soupe, avec la recette au-dessus que les clients prennent en photo avec leur smartphone.