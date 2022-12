Dans le Cher, trois copines éleveuses fabriquent des chaussons en laine

A l'approche de Noël, c'est le cadeau idéal à glisser au pied du sapin, des chaussons berrichons. A l'origine de ces pantoufles : trois copines éleveuses du Cher. Mélanie Couret, Françoise Pahaut-Joubert et Justine Floquet élèvent des brebis dans le Boischaut Sud. En 2020, elles ont lancé l'association "Les laineuses des bouchures". Un projet pour donner une seconde vie à la laine de leurs moutons, en fabricant des chaussons, des semelles et des savons feutrés. L'idée de départ, c'est de ne plus gâcher.

ⓘ Publicité

loading

Dans sa ferme à Loye-sur-Arnon, Justine élève une cinquantaine de brebis...

Des agneaux élevés en plein air... vendus pour leur viande...

Mais dont la laine finit bien souvent à la poubelle...

"On tond les brebis une fois par an... 50 kilos de laine vendus à des grossistes en Chine"

C'est pour ne plus gâcher cette matière...

Qu'elle a lancé... avec deux amies éleveuses... l'association "Les laineuses des bouchures"...

"On s'est dit qu'on allait essayer d'en faire une matière de qualité"

Mélanie est femme d'éleveur, près de Saint-Amand Montrond...

lle fait partie de l'association...

"On a décidé de valoriser la laine... d'imaginer comment la transformer"

C'est en chaussons que les filles ont décidé de transformer cette laine...

Pour y arriver, la matière fait un petit tour de France...

Elle est d'abord envoyée (en Ariège) dans les Pyrénées pour être lavée...

Ensuite, direction la Haute-Loire pour être feutrée... et assemblées en pantoufles...

Avant de finalement revenir en Berry, explique Justine, des laineuses...

"On éleveuses, mères de famille... On récupère le produit fini pour le commercialiser"

Les chaussons en laine seront vendus à partir de la mi-décembre sur les marchés de Noël du Berry.

Et sur les étals, on ne trouvera que des chaussons aux teintes naturelles... aux couleurs des brebis... blancs, gris, noirs ou neiges... Pour glisser une paire de chaussons berrichons au pied du sapin, il faudra débourser une quarantaine d'euros...

Chaque année, ces trois amies éleveuses tondent leurs brebis... et récupèrent près de 300 kilos de laine... Mais jusqu'à présent, cette laine était jetée ou vendue... Elles ont donc décidé de la valoriser, de lui donner une seconde vie... en fabricant des chaussons... Après avoir tondu leurs bêtes, elle envoie la laine dans les Pyrénées pour qu'elle soit lavée... Ensuite, direction la Haute-Loire pour être feutrée et assemblée... Enfin, retour en Berry des chaussons pour être commercialisés... Si pour l'instant, les pantoufles ne sont pas complètement Made in Berry, le projet pourrait voir le jour à terme, explique Mélanie Couret, de l'association Les laineuses des bouchures...