Dans le Doubs, les fermiers se mettent au WWOOFing

WWOOF (World Wide Opportunities on Organics Farms), en français «des offres pour travailler dans des fermes biologiques», est un concept qui cartonne dans les pays anglo-saxons. Le principe : en échange du gîte et du couvert un volontaire vient donner un coup de main à la ferme.

Pascaline, vient de parcourir plus de 600 kilomètres depuis Bruxelles, elle découvre émerveillée la ferme de La Petite Echelle, 60 hectares de prairies au pied du Mont d'Or, au loin les cloches des vaches la font frémir de plaisir. En pleine crise de la trentaine cette citadine avait envie de changer d'air :"Je suis en attente de découverte, j'ai besoin de me recentrer sur moi-même et j'ai trouvé cette ferme, juste à côté de la Suisse c'est le Paradis".

Ce petit paradis c'est la ferme d'Alpage de Norbert Bournez, il s'occupe d'un troupeau d'une cinquantaine de génisses, mais aussi d'un restaurant et de yourtes pour accueillir les randonneurs qui s'aventurent à cette frontière suisse.

En plus de s'occuper des vaches, Pascaline aidera au jardin/ © Radio France - Lila Lefebvre

"Il y a six ans mon fils est parti faire du WWOOfing en Nouvelle-Zélande, quand il est revenu il a inscrit ma ferme", depuis il accueille cinq à six volontaires par an. "C'est un bon moyen pour faire découvrir le métier de berger, qui reste méconnu".

Ils ont trois à quatre heures d'activité par jour, on ne peut pas dire qu'ils travaillent ici"

Pascaline n'aura rien à débourser pour sa semaine passée à la ferme. Elle est nourrie et logée, en échange d'un coup de main auprès des animaux. "Tu vas voir en deux jours tu sauras gérer un troupeau comme moi", la rassure Norbert. L'objectif du WWOOFing est de faire la pédagogie, car les WWOOFeurs ne doivent en aucun cas réaliser une tâche qui pourrait être assimilée à du travail dissimulé, sous peine de poursuites. "Ils ont trois à quatre heures d'activité par jour, on ne peut pas dire qu'ils travaillent ici", explique Norbert.

Cette pratique est encore peu répandue en France, dans le Doubs, seulement quatre fermes accueillent des WWOOFeurs. Pour s'engager dans cette expérience, il faut adhérer à l'association WWOOF France, 1400 agriculteurs ont déjà franchi le pas en France.