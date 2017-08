Dans le Gard : commune rurale recherche agriculteur désespérément

Il n'y a plus qu'un seul agriculteur à Poulx, à un peu plus de dix kilomètres de Nîmes (Gard). Pourtant la population a été multipliée par dix en quarante ans. Et ce manque de paysans entraîne des conséquences fâcheuses.

Philippe Anjoulat fait partie d'une espèce en voie de disparition à Poulx : ceux qui cultivent la terre. Ce viticulteur de 56 ans le fait depuis ses 17 ans. Bientôt quatre décennies à produire du vin rosé et un peu d'huile d'olive. Et selon lui, cela fait maintenant "une quinzaine d'années" qu'il est le dernier des Mohicans, agriculteur dans une ville "de banlieue", comme il la désigne.

382 habitants en 1975

Pourtant le village a grossi, sa population est passée de 382 en 1975 à quasiment 4000 au recensement de 2014, selon la page Wikipédia de la commune. Mais point d'agriculture, conjoncture d'une volonté politique - "les municipalités successives n'en ont pas voulu" - d'une terre aride, et d'une peur de la surpopulation : "certains ne vendent pas, même à des agriculteurs, ils craignent que ça devienne des maisons".

Village sec, village mort

Si Philippe décrit un village "de banlieue", c'est parce que l'activité interne à Poulx n'est pas florissante. "Les gens travaillent ailleurs, ils vivent ici, ça ne fait pas plaisir quand on va travailler". Difficile de lui donner tort, dans le village de 4000 habitants deux boulangeries, un seul bar, un seul restaurant aussi. Pour lui c'est la conséquence directe de la disparition du paysan.

Trouée de sanglier près des vignes de Philippe. © Radio France - Alexandre Berthaud

Et il lui tout l'amour du pays pour rester à Poulx, là où son grand-père le baladait à cheval. À l'époque "des moutons partout" selon le quinquagénaire, aujourd'hui rien d'autre que de la garrigue sèche. "Tout ça, ça va brûler un jour, il n'y a pas de culture qui fait coupe-feu". Une culture ou un élevage de chèvres, comme celui qui s'est finalement installé sur la commune voisine, après avoir été débouté à Poulx.

Ils auront beau acheter des milliers de canadairs, ça ne va pas empêcher le feu de partir, et à ce moment là ça ira jusqu'à l'autoroute. Tant qu'ils n'auront pas compris qu'il faut installer des paysans...

le métier devient lui de plus en plus difficile. Les vignes de Philippe sont mises à mal par les sangliers assoiffés, à tel point qu'il compte petit à petit se reconvertir dans la production d'huile d'olive. En espérant que son fils Roman prenne sa suite, et son titre de derneir paysan de Poulx.