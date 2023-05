Dans le Gard, plusieurs récoltes reconnues en situation de calamité agricole

Les cultures d'herbes aromatiques et médicinales sont reconnues en zone de calamité agricole

Dans le Gard, trois types de récoltes obtiennent à leur tour la situation de calamité agricole, suite à la sécheresse de 2022. Il s'agit des récoltes en apiculture, héliciculture et plantes aromatiques et médicinales. Les prairies et cultures de fourrage étaient déjà concernées. Les agriculteurs qui ont subi des dégâts peuvent déposer un dossier papier jusqu'au 9 juin 2023.

ⓘ Publicité

Bien vérifier si votre commune est concernée

Tous les apiculteurs du Gard peuvent demander cette indemnisation. En revanche, seul les éleveurs d'escargots de la commune de Sauveterre sont concernés. En ce qui concerne les cultures, 259 communes sont reconnues en situation de calamité agricole pour les herbes aromatiques et médicinales. Les zones Cévennes et Garrigues-Camargue (à elles deux, 281 communes ) sont quant à elles concernées pour les surfaces fourragères et de prairie.

Si vous habitez ces zones, les demandes peuvent être faites jusqu'au 9 juin 2023. Il faut pour cela compléter un dossier puis l'envoyer à la Direction Départementale des Territoires de la Mer du Gard. Les documents à remplir sont à retrouver sur le site de la Préfecture du Gard.