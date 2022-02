Le Salon de l'Agriculture, c'est aussi chez nous dans le Gard ! Pour l'occasion, Alain Allier du domaine Mouressipe et Joé Chandellier ont ouvert les portes de leurs vignobles à Saint-Côme-et-Maruéjols pour faire découvrir au public leur métier. Le thème national de cette édition : la transmission.

Dans le Gard, portes ouvertes chez Alain et Joé pour le Salon de l'Agriculture

Alain Allier (à gauche) et Joé Chandellier à leurs portes ouvertes.

Le Salon de l’Agriculture s'invite dans les campagnes ! Ce samedi, en réponse à une initiative nationale lancée par la Confédération Paysanne, Alain Allier du domaine Mouressipe et Joé Chandellier ont ouvert les portes de leurs vignobles au public pour discuter d'un thème majeur en agriculture : la transmission.

D'abord, visite des vignes puis dégustation à la cave ! Pour Alain, 65 ans et l'ainé du binôme, la transmission de son amour du métier est primordial : "J'adore travailler dans mes vignes et j'ai envie de partager cet amour. C'est l'objectif de ce type d'évènement : créer du lien, donner envie à des plus jeunes de venir… leur donner des idées !", explique-t-il.

Joé Chandellier fait déguster ses vins. © Radio France - Juliette Pierron

Alain travaille avec deux salariés arrivés récemment. Pierre, ancien salarié agricole pour un grand vignoble, venu chercher plus d'humain chez Alain, et Camille. Cette dernière vient d'un tout autre univers : "J'ai fait une école de commerce donc je savais vendre le produit mais pas le faire encore !", s'amuse-t-elle.