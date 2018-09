Depuis une semaine, les vignerons du Giennois s'activent ! Les vendanges battent leur plein et cette année, qualité et quantité sont au rendez vous.

Gien, France

Philippe Poupat est vigneron depuis 40 ans. sur son exploitation comme chez ses voisins, ne cherchez pas de vendangeurs, ces saisonniers embauchés pour ramasser le raisin. Et pour cause, ils ont disparu il y a déjà une vingtaine d'années !

Philippe Poupat est vigneron depuis 40 ans. Dans sa famille, cette passion se transmet de générations en générations depuis 1650. © Radio France - Cyrille Ardaud

La récolte se fait désormais avec une énorme machine explique le propriétaire des lieux : "On ne trouve plus personne pour faire ce travail, qui est pénible. Il faut donc faire d'autres choix, et la mécanisation en est un."

"On a des raisins tout simplement magnifiques"

Philippe Poupat produit un vin AOC Côteaux du Giennois. Quatre personnes seulement suffisent à vendanger les douze hectares de l'exploitation, mais ils n'ont pas une seule minute à perdre... en ce moment le raisin est tout simplement parfait : "On a des raisins qui sont tout simplement magnifiques. Les grains sont violet, bleutés très mûrs, de très belle qualité... On va pouvoir faire un très bon vin rouge. Ça n'arrive quasiment jamais mais cette année on a la qualité et la quantité. On va réussir de très belles cuvées, c'est sûr !"

Plusieurs cépages cultivés dans le vignoble

Mais dans ce petit marathon que sont les vendanges, le vigneron a déjà perdu une journée entière : "Lundi, notre machine est tombée en panne, il nous a fallu un jour pour réussir à la réparer. Du coup maintenant on est un peu pressé."

Philippe Poupat essaie de ne pas perdre un seul grain de raisin, surtout après les mauvaises récoltes des précédentes années, à cause du gel. Sur son exploitation, ce passionné cultive différents cépages : "On travaille le Sauvignon pour les vins blancs ; des raisins Gamay et Pinot noir pour nos rouges et nos rosés."

Le rythme est tout simplement effréné, le vigneron et ses fils travaillent jusqu'à quinze heures par jours. Et quand les vendanges seront terminées, d'ici la semaine prochaine, pas question non plus de se reposer ! De nombreuses autres étapes sont nécessaires avant de pouvoir déguster le vin : la fermentation, la macération ou encore l'assemblage. Le vigneron devrait produire au moins 65 000 bouteilles cette année, ce qui représente environ 600 hectolitres.

Sur ce vignoble, 65 000 bouteilles devraient être produites. © Radio France - Cyrille Ardaud

Et avant de trouver la cuvée 2018 sur votre table il va falloir attendre encore un peu. Les vins rosés seront commercialisés en décembre, mais pour les vins rouges il faudra patienter quasiment un an.

Réécoutez le reportage de France Bleu Orléans Copier

Cette année, l’appellation d'origine contrôlée Côteaux du Giennois fête ses vingt ans. Ce vendredi 21 septembre, c'est l'objet de notre décryptage de l'info à 7h20 sur France Bleu Orléans.