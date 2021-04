Dans le Loiret le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie tente de rassurer sur la future PAC

Le ton est courtois et les échanges cordiaux; le ministre a même droit à des applaudissements à l'issue d'un échange de plus d'une vingtaine de minutes avec des agriculteurs mobilisés devant la Laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel, où Julien Denormandie se rend ensuite. A l'appel de leur syndicat, la FNSEA, ils sont une cinquantaine, venus avec quelques tracteurs, pour dire leur inquiétude sur la réforme de la Politique agricole commune, qui doit entrer en vigueur en 2023. Le syndicat avait appelé à cette mobilisation au niveau national.

Mobilisation alors que les négociations sur la PAC continuent à Bruxelles

Une phrase du président régional de la FNSEA, Florent Leprêtre, en dit même long sur l'état d'esprit du moment : "notre mobilisation, c'est pour vous renforcer". On pourrait presque croire que tout cela a été soigneusement réglé, alors que les négociations sur la PAC se poursuivent à Bruxelles, et alors que la France doit présenter en juin devant la Commission de Bruxelles sa déclinaison nationale de la nouvelle politique agricole commune.

En clair, la manière dont elle distribuera les nouvelles aides, environ neuf milliards d'euros, en respectant les nouvelles règles communes : la conditionnalité de certaines aides à la mise en œuvre de cultures ou de pratiques plus respectueuses de l'environnement.

On pourrait le croire, jusqu'à cette mise en garde de Patrick Langlois, le président départemental de la FNSEA dans le Loiret, "vous êtes le bienvenu.... Pour l'instant !" L'agriculteur loirétain explique avoir demandé, avec son syndicat, des explications après un moment d'inquiétude en recevant la feuille de route du gouvernement sur la future PAC, "on a été rassurés, mais on reste méfiants et vigilants".

Les zones intermédiaires du Loiret particulièrement pénalisées ?

Il faut dire que cette conditionnalité des aides pourrait pénaliser particulièrement les agriculteurs du Centre-Val de Loire, qui, en dehors de la Beauce, terre évidemment fertile, compte de nombreuses "zones intermédiaires", ni pauvres ni particulièrement rentables, notamment en raison de la nature du sol, ou de l'accès limité à l'eau. L'est du Loiret, le Perche, le Berry font partie de ces "zones intermédiaires", où les agriculteurs ont déjà vu les aides de la PAC baisser, au fil des réformes.

Une nouvelle baisse des aides européennes, s'ils ne sont pas en mesure d'engager des changements de cultures ou de pratiques en faveur d'une plus haute qualité environnementale, ces agriculteurs disent qu'ils ne pourront pas la supporter. "Pour certains, on a calculé qu'ils perdraient 80 euros à l'hectare" explique Charlin Hallouin, agriculteur à Danzé dans le Vendômois, et président des Jeunes Agriculteurs du Loir-et-Cher. "Ca veut dire qu'il ne leur restera plus rien, tout simplement. Mais ces changements nous on veut bien les faire, dans ce cas-là il faut juste qu'on puisse en vendre, donc que les prix augmentent et soient garantis".

La loi Egalim prochainement renforcée

C'est là-dessus que promet de travailler le ministre de l'Agriculture. Sur la réforme de la PAC, il assure qu'elle "accompagnera" les agriculteurs, sans donner vraiment de détails. Sur les prix, il promet des mesures pour renforcer la loi Egalim, censée assurer une meilleure rémunération des agriculteurs, mais qui se révèle très insuffisantes. "On va ajouter de la transparence, et éviter ce jeu qui consiste à se renvoyer la balle entre la grande distribution et l'industriel pour qu'au final le producteur ne gagne pas mieux sa vie" assure Julien Denormandie.